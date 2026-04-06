"Телефон вибухнув у ліжку": українка просить остерігатися популярної моделі

Вікторія Гончаренко, яка активно розвиває свої сторінки в соціальних мережах, розповіла про неприємний інцидент, що ледь не коштував їй житла. Телефон жінки загорівся просто в ліжку.

Вікторія каже, що телефон моделі Xiaomi, який вона поставила з вечора на зарядку, почав горіти о 6 годині ранку. За її словами, спершу з’явились іскри, а потім ґаджет почав диміти та палати. Поруч лежав Macbook, ще один телефон, окуляри та ще багато інших речей, які було пошкоджено. Більше про цей випадок, — у публікації Фокусу.

Телефон загорівся

Жінка прокинулась в паніці. Її чоловік швидко зорієнтувався й накинув на телефон покривало.

"Ми саме придбали нову постіль, біленьку. Все, немає. Телефон реально палав. Викинули його в під’їзд. Далі це все мили. У цілому не без збитків, звісно. Але навіщо я вам це розповідаю? Для того, щоб ви розуміли: якби я пішла гуляти, залишивши телефон на зарядці, то квартира б точно згоріла, бо телефон прямо палав", — пригадує вона.

Гончаренко тепер заріклася ставити пристрої заряджатися ніч. Мовляв, це надто небезпечно. "Тільки під моїм контролем, тільки вдень. Раніше я до цього ставилась скептично, але зараз, коли потрапила в таку ситуацію, то розумію, наскільки це капець!" — додає вона.

У чому причина?

Глядачі почали ділитися своїми думками та історіями у коментарях.

"Айфон би так не поступив", — написала дівчина, яку звуть Марією. "Не Xiaomi, а старий Redmi, яким користувалися багато років", — зазначив юзер, зареєстрований у мережі як Кирило. "У кожній інструкції до кожного смартфону написано, що на ніч не можна залишати на зарядку, вибачте, але ви самі в усьому винні як не крути", — пише наступний учасник обговорення.

"Може, то не сам телефон, а напруга наприклад була високою", — припустив наступний користувач.

Хтось дав пораду на майбутнє: "Ніколи не тримайте прилади на зарядці більше ніж потрібно, телефон треба розряджати до 20% й заряджати до 95%, тоді менше буде проблем з батареями і вони не будуть деградувати, а також горіти і вибухати".

