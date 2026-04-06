"Телефон взорвался в постели": украинка просит остерегаться популярной модели

Виктория Гончаренко, которая активно развивает свои страницы в социальных сетях, рассказала о неприятном инциденте, который едва не стоил ей жилья. Телефон женщины загорелся прямо в постели.

Виктория говорит, что телефон модели Xiaomi, который она поставила с вечера на зарядку, начал гореть в 6 часов утра. По ее словам, сначала появились искры, а потом гаджет начал дымить и гореть. Рядом лежал Macbook, еще один телефон, очки и еще много других вещей, которые были повреждены. Больше об этом случае, — в публикации Фокуса.

Телефон загорелся

Женщина проснулась в панике. Ее муж быстро сориентировался и набросил на телефон покрывало.

"Мы как раз приобрели новую постель, беленькую. Все, нет. Телефон реально горел. Выбросили его в подъезд. Дальше это все мыли. В целом не без убытков, конечно. Но зачем я вам это рассказываю? Для того, чтобы вы понимали: если бы я пошла гулять, оставив телефон на зарядке, то квартира бы точно сгорела, потому что телефон прямо горел", — вспоминает она.

Гончаренко теперь зареклась ставить устройства заряжаться на ночь. Мол, это слишком опасно. "Только под моим контролем, только днем. Раньше я к этому относилась скептически, но сейчас, когда попала в такую ситуацию, то понимаю, насколько это капец!" — добавляет она.

В чем причина?

Зрители начали делиться своими мыслями и историями в комментариях.

Женщина накормила бездомную кошку, а потом та принесла ей "сюрприз" (фото, видео)

"Айфон бы так не поступил", — написала девушка, которую зовут Марией. "Не Xiaomi, а старый Redmi, которым пользовались много лет", — отметил юзер, зарегистрированный в сети как Кирилл. "В каждой инструкции к каждому смартфону написано, что на ночь нельзя оставлять на зарядку, извините, но вы сами во всем виноваты как ни крути", — пишет следующий участник обсуждения.

"Может, это не сам телефон, а напряжение например было высоким", — предположил следующий пользователь.

Кто-то дал совет на будущее: "Никогда не держите приборы на зарядке больше чем нужно, телефон надо разряжать до 20% и заряжать до 95%, тогда меньше будет проблем с батареями и они не будут деградировать, а также гореть и взрываться".

Украинка Наталья поделилась опытом жизни в Испании, который оказался далеким от популярных представлений о "рае у моря". В своем видео она объяснила, почему часть мигрантов в конце концов решает покинуть страну.

Беженка, которую зовут Вита, выехала из Украины в Германию, но в итоге так и не смогла там адаптироваться. Женщина рассказала о скрытой стороне жизни в этой стране, что в конце концов привело к переезду.

Девушка, которая сейчас живет и работает в Германии, похвасталась интересными находками. Оказывается, местные жители часто отказываются от вещей и мебели в очень хорошем состоянии.