"Боюся копати далі": чоловік виявив дещо незбагненне під підлогою свого будинку (фото)

Механік, якого звуть Сергій, під час ремонту свого будинку виявив якісь пустоти в підлозі. Цей "сюрприз" викликав у нього страх. Як виявилось, даремно.

Сергій взявся за ремонт будинку. Коли він почав розбивати бетон на підлозі, то помітив загадкові пустоти. Детальніше про цей випадок він розповів на своїй сторінці у TikTok, зібравши велику кількість переглядів, вподобайок та репостів.

"Коротше, це все вже мені нагадує якийсь фільм жаху. Тому що копав, копав. Коротше, докопав, точніше, я не копав, а бив бетон. Ось так — клац і пустота, засипана щебнем. Я далі тут боюсь копати, коротше. І запах якийсь дивний. Коротше, щось у мене настрій вже зник", — каже він.

Сергій виявив якісь пустоти в підлозі Фото: TikTok

Правда виявилась банальною. Як з’ясувалося, там почали рити траншеї бобри.

