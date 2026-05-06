Костянтин Грубич показав сина після тяжкого поранення на фронті: як він живе зараз (фото)

Український телеведучий поділився новими фото та розповіддю про свого сина Ярослава, який після втрати руки на фронті активно адаптується до життя з протезом. За словами журналіста, нині хлопець не лише проходить реабілітацію, а й публічно ділиться власним досвідом, щоб підтримати інших ветеранів.

У своєму дописі Костянтин Грубич розповів, що його син Ярослав Грубич виступив на конференції у КНУ на тему роботи у сфері протезування. Захід був присвячений мультидисциплінарному підходу до створення протезів, реабілітації та професійного розвитку у цій галузі.

Ярослав Грубич у КНУ Фото: Instagram

За словами телеведучого, раніше Ярослав уникав публічності, однак тепер дедалі частіше бере участь у дискусіях та виступає перед аудиторією. Під час конференції він поділився власним досвідом життя з протезом після ампутації руки.

Ярослав Грубич — син Костянтина Грубича Фото: Instagram

"Який Ярослав молодець, відчувається, що говорив щиро і з бажанням допомогти іншим", — переповів Грубич реакцію людей, які слухали виступ його сина.

Підтримати брата на подію також прийшла сестра Ярослава — Влада Грубич. Телеведучий зізнався, що для батьків це стало особливо емоційним моментом.

Телеведучий Костянтин Грубич Фото: Facebook

Після виступу Ярослава слово взяв його друг по лікуванню — ветеран Микола Стадніцький, який втратив нижню кінцівку під час виконання бойового завдання на Курщині.

