Российско-украинская война

Константин Грубич показал сына после тяжелого ранения на фронте: как он живет сейчас (фото)

Украинский телеведущий поделился новыми фото и рассказом о своем сыне Ярославе, который после потери руки на фронте активно адаптируется к жизни с протезом. По словам журналиста, сейчас парень не только проходит реабилитацию, но и публично делится собственным опытом, чтобы поддержать других ветеранов.

В своей заметке Константин Грубич рассказал, что его сын Ярослав Грубич выступил на конференции в КНУ на тему работы в сфере протезирования. Мероприятие было посвящено мультидисциплинарному подходу к созданию протезов, реабилитации и профессиональному развитию в этой области.

По словам телеведущего, ранее Ярослав избегал публичности, однако теперь все чаще участвует в дискуссиях и выступает перед аудиторией. Во время конференции он поделился собственным опытом жизни с протезом после ампутации руки.

"Какой Ярослав молодец, чувствуется, что говорил искренне и с желанием помочь другим", — пересказал Грубич реакцию людей, которые слушали выступление его сына.

Поддержать брата на событие также пришла сестра Ярослава — Влада Грубич. Телеведущий признался, что для родителей это стало особенно эмоциональным моментом.

После выступления Ярослава слово взял его друг по лечению — ветеран Николай Стадницкий, который потерял нижнюю конечность во время выполнения боевого задания на Курщине.

Кроме того, британский волонтер, который потерял конечности в Покровске, решил остаться в Украине.