"Ціни для мільярдерів": українка шокована вартістю квартир у Львові

Вартість житла у Львові досягла рекордних показників, через що купівля власної нерухомості стає дедалі недосяжнішою для більшості громадян. На сьогодні ціни на комфортні багатокімнатні квартири в місті стартують від 125 тисяч доларів і в хорошому стані подекуди сягають майже 300 тисяч доларів.

Соціальні мережі дедалі частіше вибухають обговореннями через стрімке подорожчання квадратних метрів на заході України. Своїм обуренням щодо поточної ситуації на ринку поділилася українка під ніком angel_poiarkova_proshutia в Instagram, задавшись питанням, чи не потрібно бути мільярдером для купівлі нерухомості у Львові.

Українку здивували ціни на купівлю квартири у Львові

За її словами, один квадратний метр у новобудові без ремонту зараз коштує близько двох тисяч доларів, а найдешевший мінімум у півтори тисячі доларів можна знайти хіба що на першому чи останньому поверсі.

Покупцям, які шукають готове житло, доведеться викласти ще більше коштів, адже однокімнатна квартира з ремонтом стартує від 105 тисяч доларів.

Ситуація з більшими помешканнями також залишається складною. Авторка зазначає, що просторі дво- та трикімнатні квартири часто виставляють на продаж родини з кількома дітьми, які виїхали за кордон. Навіть неліквідні варіанти такого житла обійдуться щонайменше у 125 тисяч доларів, тоді як ціна на нормальні великі квартири коливається в межах від 200 до 280 тисяч доларів.

У соцмережі набрав популярності допис жінки з Черкас, яка обурилась станом орендного житла у місті. Вона показала добірку квартир із застарілими інтер’єрами, які здають за ціною близько 15 тисяч гривень на місяць.

Водночас, жінка показала видову квартиру в Італії за 27 тисяч євро.