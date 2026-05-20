"Цены для миллиардеров": украинка шокирована стоимостью квартир во Львове

Стоимость жилья во Львове достигла рекордных показателей, из-за чего покупка собственной недвижимости становится все более недосягаемой для большинства граждан. На сегодня цены на комфортные многокомнатные квартиры в городе стартуют от 125 тысяч долларов и в хорошем состоянии иногда достигают почти 300 тысяч долларов.

Социальные сети все чаще взрываются обсуждениями из-за стремительного подорожания квадратных метров на западе Украины. Своим возмущением относительно текущей ситуации на рынке поделилась украинка под ником angel_poiarkova_proshutia в Instagram, задавшись вопросом, не нужно ли быть миллиардером для покупки недвижимости во Львове.

Украинку удивили цены на покупку квартиры во Львове

По ее словам, один квадратный метр в новостройке без ремонта сейчас стоит около двух тысяч долларов, а самый дешевый минимум в полторы тысячи долларов можно найти разве что на первом или последнем этаже.

Покупателям, которые ищут готовое жилье, придется выложить еще больше средств, ведь однокомнатная квартира с ремонтом стартует от 105 тысяч долларов.

Ситуация с большими квартирами также остается сложной. Автор отмечает, что просторные двух- и трехкомнатные квартиры часто выставляют на продажу семьи с несколькими детьми, которые выехали за границу. Даже неликвидные варианты такого жилья обойдутся минимум в 125 тысяч долларов, тогда как цена на нормальные большие квартиры колеблется в пределах от 200 до 280 тысяч долларов.

В соцсети набрал популярность сообщение женщины из Черкасс, которая возмутилась состоянием арендного жилья в городе. Она показала подборку квартир с устаревшими интерьерами, которые сдают по цене около 15 тысяч гривен в месяц.

В то же время, женщина показала видовую квартиру в Италии за 27 тысяч евро.