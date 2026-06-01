Відома українська акторка з серіалу "Спіймати Кайдаша" чекає на первістка (фото)

Христина Корчинська, відома за роллю в серіалі "Спіймати Кайдаша", оголосила, що вперше стане мамою. Радісною новиною 30-річна зірка поділилася на своїй сторінці в Instagram, опублікувавши ніжні світлини з чоловіком.

Для особливої фотосесії майбутні батьки обрали лаконічний стиль: Христина позувала у білій сорочці та чорних штанах, демонструючи вже округлий животик поруч із чоловіком Янісом Корчинським.

"Спочатку були ти і я. Тепер є ми. Наш новий світ", — зворушливо підписала кадри акторка.

Христина Корчинська чекає дитину Фото: Instagram

Поповнення в родині очікується вже цього літа. Пара вже знає стать малюка, проте вирішила поки що тримати її в таємниці від публіки. За словами Христини, для них із чоловіком це не має значення, адже дитина перша, і найголовніше — щоб усе минуло добре.

