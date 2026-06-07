Світ такого ще не бачив: як виглядає "місто на воді" з будинками на борту (фото)

Після майже трьох десятиліть невизначеності проєкт Freedom Ship знову опинився в центрі уваги. Розробники заявляють, що гігантське плавуче місто, розраховане на десятки тисяч мешканців, має шанси перейти від концепції до реального будівництва.

Freedom Ship задуманий як найбільший корабель в історії людства. За попередніми планами його довжина перевищуватиме 1,6 кілометра, а ширина сягатиме близько 240 метрів. На 30 палубах зможуть одночасно перебувати до 80 тисяч людей, з яких близько 50 тисяч стануть постійними мешканцями, пише видання Metro.

Через свої масштаби судно не зможе заходити до більшості морських портів. Передбачається, що воно перебуватиме в нейтральних водах, а сполучення з узбережжям забезпечуватимуть спеціальні човни.

Місто на воді

Автори проєкту планують створити на борту повноцінне місто з житловими кварталами, навчальними закладами, медичними центрами, офісами, торговими зонами та місцями для відпочинку. Також передбачені спортивні та розважальні об'єкти, парки й власна транспортна система.

Відео дня

Автори проєкту планують створити на борту повноцінне місто Фото: Freedom Cruise International

Ідея Freedom Ship з'явилася ще у 1990-х роках. Її автором був американський інженер Норман Ніксон, який мріяв створити незалежну морську спільноту. Проте через відсутність фінансування проєкт так і не вдалося реалізувати.

Ідея Freedom Ship з'явилася ще у 1990-х роках Фото: Freedom Cruise International

Сьогодні концепцію намагається відродити нове керівництво компанії Freedom Cruise Line International. За словами генерального директора Роджера Гуча, будівництво планують розпочати в Індонезії після залучення необхідних інвестицій. Орієнтовний термін робіт становитиме від трьох до чотирьох років.

Енергія та вода

Однією з особливостей майбутнього судна має стати використання ядерної енергії. Розробники також заявляють про намір застосовувати технології очищення океанської води під час експлуатації корабля.

Сьогодні концепцію намагається відродити нове керівництво компанії Freedom Cruise Line International Фото: Freedom Cruise International

Головною перепоною поки що залишається фінансування. Для реалізації амбітного задуму необхідно близько 15 мільярдів доларів. Попри це, команда проєкту переконана, що Freedom Ship має всі шанси стати першим у світі справжнім плавучим мегаполісом.

Для реалізації амбітного задуму необхідно близько 15 мільярдів доларів Фото: Freedom Cruise International

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Діана Суворова, яка називає себе королевою бюджетної косметики, вирішила відпочити на круїзному лайнері MSC Euribia. Своїми враженнями жінка поділилась з підписниками свого блогу.

Агентство з працевлаштування TM Marine Life запропонувало всім охочим роботу на круїзному лайнері. Обіцяють контракт 6 місяців, зарплату від $1500 на місяць, а також безплатне проживання та харчування.

До того ж в ексклюзивному інтерв’ю Фокусу цирковий акробат Григорій Мельников родом з Харкова розповідає про свій досвід роботи на круїзному лайнері, заробітну плату, умови проживання та харчування, а також розкриває переваги та недоліки професії.