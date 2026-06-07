Мир такого еще не видел: как выглядит "город на воде" с домами на борту (фото)

После почти трех десятилетий неопределенности проект Freedom Ship снова оказался в центре внимания. Разработчики заявляют, что гигантский плавучий город, рассчитанный на десятки тысяч жителей, имеет шансы перейти от концепции к реальному строительству.

Freedom Ship задуман как самый большой корабль в истории человечества. По предварительным планам его длина будет превышать 1,6 километра, а ширина будет достигать около 240 метров. На 30 палубах смогут одновременно находиться до 80 тысяч человек, из которых около 50 тысяч станут постоянными жителями, пишет издание Metro.

Из-за своих масштабов судно не сможет заходить в большинство морских портов. Предполагается, что оно будет находиться в нейтральных водах, а сообщение с побережьем будут обеспечивать специальные лодки.

Город на воде

Авторы проекта планируют создать на борту полноценный город с жилыми кварталами, учебными заведениями, медицинскими центрами, офисами, торговыми зонами и местами для отдыха. Также предусмотрены спортивные и развлекательные объекты, парки и собственная транспортная система.

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Авторы проекта планируют создать на борту полноценный город Фото: Freedom Cruise International

Идея Freedom Ship появилась еще в 1990-х годах. Ее автором был американский инженер Норман Никсон, который мечтал создать независимое морское сообщество. Однако из-за отсутствия финансирования проект так и не удалось реализовать.

Идея Freedom Ship появилась еще в 1990-х годах Фото: Freedom Cruise International

Сегодня концепцию пытается возродить новое руководство компании Freedom Cruise Line International. По словам генерального директора Роджера Гуча, строительство планируют начать в Индонезии после привлечения необходимых инвестиций. Ориентировочный срок работ составит от трех до четырех лет.

Энергия и вода

Одной из особенностей будущего судна должно стать использование ядерной энергии. Разработчики также заявляют о намерении применять технологии очистки океанской воды во время эксплуатации корабля.

Сегодня концепцию пытается возродить новое руководство компании Freedom Cruise Line International Фото: Freedom Cruise International

Главной преградой пока что остается финансирование. Для реализации амбициозного замысла необходимо около 15 миллиардов долларов. Несмотря на это, команда проекта убеждена, что Freedom Ship имеет все шансы стать первым в мире настоящим плавучим мегаполисом.

Для реализации амбициозного замысла необходимо около 15 миллиардов долларов Фото: Freedom Cruise International

Напомним, ранее Фокус писал, что:

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