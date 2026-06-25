Вчена зі Стенфорда назвала секрет щасливого життя італійців

Епігенетик Луція Аронік роками вивчає, як харчування та спосіб життя впливають на гени. Втім, найпереконливіший приклад здорового старіння вона знайшла не в лабораторії, а вдома.

Її мати Лівія мешкає в невеличкому містечку на півдні Італії. Жінці зараз 85 років. Вона жодного дня не носила фітнес-браслет. Аронік, яка викладає в Стенфорді та виступала на конференціях на чотирьох континентах, зізналась, що саме Лівія стала для неї живим підтвердженням основних секретів довголіття, пише видання Make It.

Повільна вечеря

Лівія не рахує калорії та не відмовляє собі в задоволенні. Вона обирає інтуїтивне середземноморське меню: оливкова олія у кожній страві, листова зелень із часником, риба кілька разів на тиждень і маленький шматочок чорного шоколаду до кави. Їсть вона повільно та без поспіху.

Відео дня

Пенсіонерка нещодавно почала займатися з персональним тренером для підтримки м'язової маси, але вісім десятиліть до цього її "спортзалом" було звичайне життя: ходьба, сходи замість ліфта та прогулянки до сусідів.

Спільнота понад усе

Лівія щодня гуляє з сусідкою. Із сестрою, яка живе в іншому місті, вони розмовляють по телефону – звичка, якій уже кілька десятиліть. Вдень вона вчить онуків готувати страви за рецептами власної матері, зокрема неаполітанські крокети кроке з картоплею та моцарелою.

Аронік описує матір як людину з "іскрою" – здатністю знаходити щире задоволення в буденних речах. Лівія смакує еспресо не поспішаючи. Одягається до супермаркету так, ніби йде на весілля – підбираючи квітку у волоссі під колір сумки та взуття. Щоранку надсилає дітям фото світанку над океаном зі свого балкона.

Луція Аронік – викладачка Стенфордського університету, дослідниця в галузі епігенетики. Її роботу було представлено в документальному фільмі Netflix "Ти є те, що ти їси" (2024).

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Крім того, медик назвала найкращі продукти, які треба їсти на сніданок, обід та вечерю.

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