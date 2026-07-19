Відома акторка "злягла" на відпочинку за кордоном: що сталося (фото)

Українська акторка та колишня зірка "Дизель шоу" Яна Глущенко пскаржилася на проблеми зі здоров'ям під час відпочинку за кордоном.

Артистка разом із сином приїхала до сонячної Болгарії. В Instagram Яна зізналася, що вони з Тамерланом підхопили ротавірус.

Яна Глущенко захворіла на відпочинку

"Не все в нас так добре. У Таміка ротавірус (скоріш за все). Кожна мама знає, що це. Все роблю, щоб дитина скоріше одужала", — зазначила акторка.

Згодом жінка показала, як отримувала укол. Хвороба не обійшла її боком.

"І мене ротавірус наздогнав. Просто не можу встати з ліжка. Зовсім не на такий контент я розраховувала", — зізналася Яна.

Яна Глущенко підхопила ротавірус Фото: Instagram

Згодом акторка вийшла на звʼязок з пляжу та повідомила, що почуває себе вже легше, але не може відчути відпочинок наповну через новини з України.

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"Слава Богу, нам вже набагато краще. Ми вийшли трішечки на море, подихати повітрям. Залишилася слабкість і все. Більш-менш норм. Що хочеться сказати? Ти наче перебуваєш на відпочинку з дитиною, хочеш трішки переключитися, але читаєш всі новини… 40 ракет сьогодні на Київ. Це просто жах. Бережіть себе і давайте триматися разом. Скоро повернуся", — сказала Яна.

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