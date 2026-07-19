Известная актриса "слегла" во время отдыха за границей: что произошло (фото)

Украинская актриса и бывшая звезда "Дизель шоу" Яна Глущенко пожаловалась на проблемы со здоровьем во время отдыха за границей.

Артистка вместе с сыном приехала в солнечную Болгарию. В Instagram Яна призналась, что они с Тамерланом подхватили ротавирус.

Яна Глущенко заболела на отдыхе

"У нас не всё так хорошо. У Тамика ротавирус (скорее всего). Каждая мама знает, что это такое. Делаю всё, чтобы ребёнок поскорее выздоровел", — отметила актриса.

Впоследствии женщина показала, как ей делали укол. Болезнь не обошла её стороной.

"И меня тоже настиг ротавирус. Просто не могу встать с постели. Совсем не на такой контент я рассчитывала", — призналась Яна.

Яна Глущенко заразилась ротавирусом Фото: Instagram

Позже актриса связалась с подписчиками с пляжа и сообщила, что чувствует себя уже лучше, но не может в полной мере насладиться отдыхом из-за новостей из Украины.

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"Слава Богу, нам уже намного лучше. Мы вышли ненадолго к морю, подышать свежим воздухом. Осталась лишь слабость и всё. В целом всё более-менее нормально. Что хочется сказать? Ты как будто отдыхаешь с ребенком, хочешь немного отвлечься, но читаешь все новости… 40 ракет сегодня по Киеву. Это просто ужас. Берегите себя и давайте держаться вместе. Скоро вернусь", — сказала Яна.

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