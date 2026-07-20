Де зараз Андрій Молочний з "Файна Юкрайна", син якого збив на смерть жінку в Києві (фото)

Колишня зірка українського телебачення Андрій Молочний, який здобув популярність завдяки проєкту "Файна Юкрайна", став символом зради та відвертої антиукраїнської риторики. Сьогодні він остаточно обірвав усі зв’язки з Батьківщиною, обравши шлях мовчазної підтримки РФ, тоді як його родина продовжує фігурувати у скандальних хроніках українських ЗМІ.

Андрій Молочний пройшов шлях від успішного резидента "Comedy Club UA" до прибічника "русского міра". Ще на піку популярності "Файни Юкрайни", де він виступав у тандемі з Сергієм Притулою, комік неодноразово дозволяв собі зневажливі висловлювання щодо української мови та національної ідентичності.

З часом риторика Молочного стала радикальною: він відкрито транслював наративи російської пропаганди, звинувачуючи українців у "фашизмі" та оплакуючи пам’ятники радянської епохи. Остаточний розрив із притомною частиною українського суспільства стався після початку повномасштабного вторгнення, коли комік обрав шлях повної ізоляції та приховування своєї позиції. Фокус розповідає, що відомо про Андрія Молочного, і де він зараз.

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Конфлікт із Притулою та "зникнення"

Колишній колега по сцені Сергій Притула в одному зі своїх інтерв'ю відверто розповів про спробу налагодити контакт із Молочним у 2022 році. Результатом стала лише "єресь" з боку останнього та безпідставні звинувачення в бік Притули щодо булінгу його дітей. Згодом стало зрозуміло: Молочний остаточно перейшов на бік ворога.

Андрій Молочний і Сергій Притула Фото: YouTube

Попри спроби деяких знайомих артиста стверджувати, що він нібито залишається в Україні, реальність свідчить про інше. За інформацією медіа, артист володіє нерухомістю під Києвом (будинок у селі Гнідин), проте сам уникає публічності та, за даними багатьох джерел, тривалий час проживає в Москві, де продовжує свою антиукраїнську діяльність у тіні.

Скандал, що вибухнув у родині

Ім’я Молочного знову потрапило до заголовків новин у липні 2025 року через трагічну подію за участю його сина. Стало відомо, що молодий чоловік, який працював у прокуратурі, скоїв смертельну ДТП у Києві. Перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння (1,77 проміле), він збив жінку на тротуарі, після чого намагався втекти з місця злочину.

Суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Цей інцидент викликав хвилю обурення в суспільстві, зокрема через питання, як син відвертого зрадника України зміг отримати посаду в органах прокуратури під час війни.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Російський актор Ніколай Добринін, відомий українцям за роллю Мітяя у серіалі "Свати", остаточно змінив колишню "любов" до України на лояльність до кремлівського режиму.

63-річний композитор та продюсер Костянтин Меладзе таємно отримав громадянство Грузії, через що, найімовірніше, втратив український паспорт.

Крім того, старша донька співачки Тоні Матвієнко та онука Ніни Матвієнко, яку звуть Уляна, вже понад півроку живе в Німеччині. Дівчина отримала статус біженки.