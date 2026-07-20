Где сейчас находится Андрей Молочный из "Файна Юкрайна", чей сын насмерть сбил женщину в Киеве (фото)

Бывшая звезда украинского телевидения Андрей Молочный, который приобрел популярность благодаря проекту "Файна Юкрайна", стал символом предательства и откровенной антиукраинской риторики. Сегодня он окончательно порвал все связи с Родиной, выбрав путь молчаливой поддержки РФ, в то время как его семья продолжает фигурировать в скандальных хрониках украинских СМИ.

Андрей Молочный прошел путь от успешного резидента "Comedy Club UA" до сторонника "русского мира". Еще на пике популярности "Файной Юкрайны", где он выступал в тандеме с Сергеем Притулой, комик неоднократно позволял себе пренебрежительные высказывания в адрес украинского языка и национальной идентичности.

Со временем риторика Молочного стала радикальной: он открыто распространял нарративы российской пропаганды, обвиняя украинцев в "фашизме" и оплакивая памятники советской эпохи. Окончательный разрыв с здравомыслящей частью украинского общества произошел после начала полномасштабного вторжения, когда комик избрал путь полной изоляции и сокрытия своей позиции. Фокус рассказывает, что известно об Андрее Молочном и где он сейчас.

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Конфликт с Притулой и "исчезновение"

Бывший коллега по сцене Сергей Притула в одном из своих интервью откровенно рассказал о попытке наладить контакт с Молочным в 2022 году. Результатом стали лишь "ересь" со стороны последнего и безосновательные обвинения в адрес Притулы в издевательствах над его детьми. Впоследствии стало ясно: Молочный окончательно перешел на сторону врага.

Андрей Молочный и Сергей Притула Фото: YouTube

Несмотря на попытки некоторых знакомых артиста утверждать, что он якобы остается в Украине, реальность свидетельствует об обратном. По информации СМИ, артист владеет недвижимостью под Киевом (дом в селе Гнидин), однако сам избегает публичности и, по данным многих источников, длительное время проживает в Москве, где продолжает свою антиукраинскую деятельность в тени.

Скандал, разразившийся в семье

Имя Молочного вновь попало в заголовки новостей в июле 2025 года из-за трагического происшествия с участием его сына. Стало известно, что молодой человек, работавший в прокуратуре, совершил ДТП со смертельным исходом в Киеве. Находясь в состоянии алкогольного опьянения (1,77 промилле), он сбил женщину на тротуаре, после чего пытался скрыться с места преступления.

Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей. Этот инцидент вызвал волну возмущения в обществе, в частности из-за вопроса о том, как сын явного предателя Украины смог получить должность в органах прокуратуры во время войны.

Напомним, ранее "Фокус" писал, что:

Российский актер Николай Добрынин, известный украинцам по роли Митяя в сериале "Сваты", окончательно променял свою прежнюю "любовь" к Украине на лояльность к кремлевскому режиму.

63-летний композитор и продюсер Константин Меладзе тайно получил гражданство Грузии, из-за чего, скорее всего, лишился украинского паспорта.

Кроме того, старшая дочь певицы Тони Матвиенко и внучка Нины Матвиенко, которую зовут Ульяна, уже более полугода живет в Германии. Девушка получила статус беженки.