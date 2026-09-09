Найнебезпечніша людина у світі: у новому фільмі про Ілона Маска розповіли шокуючі подробиці

Колишні партнери, друзі та кохані мільярдера порушили мовчання й розповіли, що власник SpaceX і Tesla одержимий ідеєю світового панування та дуже дивно ставиться до жінок.

Ілон Маск — найбагатша людина у світі і, можливо, найвпливовіша. Маск виріс у родині моделі та інженера-електромеханіка в Преторії, Південна Африка, вступив до Пенсильванського університету, а потім до Стенфорда, де розпочав свою легендарну кар’єру у сфері технологій. І тепер про нього зняли документальний фільм, який показали на Венеціанському кінофестивалі, пише Daily Mail.

Трейлер документального фільму "Маск"

Відомо, що в Ілона Маска дуже багато дітей — 13, як нещодавно підрахували таблоїди. А колишні партнерки мільярдера кажуть, що він не збирається на цьому зупинятися.

Перша дружина Маска, Джастін Вілсон, яка народила йому шістьох дітей, каже: "Мені здається, ми [жінки] для нього практично взаємозамінні. Я чула, що він називає нас "виробницями потомства". Первісток Маска і Джастін помер у дитинстві.

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Колишня дівчина мільярдера Ешлі Сент-Клер, від якої у нього у вересні 2024 року народився син Ромул, сказала: "Він казав мені, що хоче створити легіон дітей ще до громадянської війни. У нього були повідомлення в Х від дівчат, яким він пропонував завести дітей".

Ілон Маск — друг Трампа, який прагне до світового панування

Ідея Армагеддону дуже турбує 55-річного Маска, магната Tesla та SpaceX. Однак, схоже, він не відчуває справжньої тривоги, оскільки, судячи з усього, також вважає, що реальність — це лише симуляція, а машини просто тримають нас, людей, як своїх "вихованців".

У фільмі "Маск" також йдеться про те, що він часто значно перебільшував свій успіх у бізнесі, аби штучно завищити ціну своїх акцій. Серед ймовірних неправд — вигадка про те, що його "безпілотні" автомобілі можуть рухатися без контролю водія, що призвело до приблизно 60 смертей та великої кількості судових позовів у США.

Також з’явилися нові твердження про те, що він прагне до світового панування за допомогою своїх супутників Starlink. Наразі на орбіті перебуває близько 11 000 таких супутників, які контролюють доступ до Інтернету в усьому світі. Також з'явилися заяви про те, що він, можливо, збирав дані про американських громадян під час епохи DOGE і "має намір використати ці дані для фальсифікації майбутніх проміжних виборів".

Нагадаємо, що DOGE — це короткий період, коли він входив до найближчого оточення президента Дональда Трампа, очолюючи Міністерство ефективності державного управління, яке обіцяло скоротити федеральний бюджет на 2 трильйони доларів, що в підсумку обернулося повним провалом.

Маск і Трамп знову примирилися після розладу, але вже не так тісно спілкуються Фото: Скриншот

DOGE вдалося скоротити штат співробітників та обсяг іноземної допомоги, але це не вплинуло на національний дефіцит США, і Маск пішов у відставку через чотири місяці, заявивши, що уряд "не підлягає виправленню".

У фільмі детально розглядається цей короткий період співпраці Ілона Маска та Дональда Трампа. Ешлі Сент-Клер, 28-річна письменниця та інфлюенсерка, яка познайомилася з Маском на X, розповідає творцям фільму, що Маск був напрочуд упевнений у перемозі Трампа на виборах 2024 року і покинув вечірку в Мар-а-Лаго задовго до оголошення результатів.

Маска на вечірці Дональда Трампа Фото: Manuel Adorni/X

"Він сказав: „Я знав про цей результат кілька годин тому“. Я ніколи раніше не бачила такої впевненості", — каже вона.

У документальному фільмі також розглядається придбання акцій Twitter (тепер X) у 2022 році, після чого компанія швидко втратила 80 відсотків своєї вартості.

Про Ілона Маска кажуть, що він розумний, але дуже дивний

Стверджується, що Ілону Маску не сподобалася ідея документального фільму про нього. Сент-Клер заявила, що він запропонував їй 40 мільйонів доларів, якщо вона відмовиться від зйомок. Самому Маску надали можливість прокоментувати ситуацію, але він відмовився від участі у фільмі. Його подальша відповідь, опублікована на X, була просто "LMFAO", або "Сміюся до упаду".

Про мільярдера розповіли його перша дружина, кілька колишніх друзів та колишній колега з NASA. І, на їхню думку, Ілон Маск, можливо, найнебезпечніша людина у світі.

Так, Джастін Вілсон каже, що коли вони танцювали на своєму весіллі, Ілон сказав їй: "Я — альфа-самець у цих стосунках". Він постійно нагадував мені, що мені чогось бракує. Він сказав мені: "Якби ти була моєю співробітницею, я б тебе звільнив".

Вона також розповіла, що коли їхній первісток помирав, то саме вона тримала його на руках, а не її чоловік, як він завжди розповідав. Згодом вона народила близнюків за допомогою ЕКЗ, а потім і трійнят. Однак щаслива сім’я, про яку вона мріяла, так і не з’явилася.

"З боку Ілона відчувалася відстороненість і, чесно кажучи, презирство. Це була війна, мир, війна, мир. Про термін "газлайтинг" я дізналася у своїх стосунках з Ілоном", — зізналася жінка.

Протягом місяця після їхнього розставання у 2008 році він познайомився з маловідомою британською актрисою Талулою Райлі — тоді їй було 25, а йому — 41 — з якою він одружився у 2010 році, розлучився, знову одружився, а потім знову розлучився. Дітей у них не було.

Потім у нього зав’язалися стосунки з 30-річною канадською співачкою Grimes (справжнє ім’я — Клер Буше). Вони разом з’явилися на Met Gala в Нью-Йорку в травні 2018 року. Син X народився у 2020 році. На той час Граймс назвала свого коханого "чорт занадто цікавою людиною". Але зрештою, після народження ще двох дітей від сурогатної матері, пара розійшлася. Причому, коли Граймс чекала на чергову дитину, від Маска вже була вагітна його співробітниця Шивон Зіліс, яка зрештою народила близнюків, а потім ще одну дитину.

Ілон Маск, Граймс та їхній син Х Фото: Юсаку Маесава

Один із його колишніх друзів каже, що поєднання пандемії COVID-19 та "залежності" Маска від популярності в X змінило його як особистість.

У фільмі письменник і нейробіолог Сем Гарріс каже: "Він почав поводитися так, що я не міг цього зрозуміти". Журналістка з питань технологій Кара Суїшер каже: "Він вважає себе просто вищою істотою".

У грудні 2020 року Маск переїхав до Техасу та відкрив величезний завод Tesla в Остіні. Близько 50 мільйонів доларів було виділено на телевізійну рекламу праворадикальної антипрогресивної групи під назвою "Громадяни за здоровий глузд".

Маск говорив про "вірус пробудженої свідомості" і звинуватив його в тому, що його син Ксав’є від першого шлюбу вирішив змінити стать і в 18 років жити як жінка на ім’я Дженна. У результаті він позбавив Дженну медичного страхування.

Нова кохана Маска, Шивон Зіліс, не з’явилася у фільмі, але Ешлі Сент-Клер розповіла, що Граймс і Маск судилися через їхнього первістка Х.

"Я бачила, як Ілон спілкувався з Клер [Граймс], і це викликало занепокоєння. Клер писала йому повідомлення з проханнями про допомогу у ситуації з маленьким Іксом, а він просто відповідав: "Я тебе блокую". Він забрав у неї цю прокляту дитину", — розповіла вона.

Втім, її власні стосунки теж закінчилися, щойно вона народила сина Ромула.

Джаред Бірчалл, помічник і права рука Маска, був відправлений для укладення угоди з Сент-Клер у формі "угоди про аліменти на дитину", яка містила пункти, що забороняли їй говорити про нього. Сума становила 15 мільйонів доларів одноразово плюс 100 000 доларів на місяць. В аудіозаписі розмови Бірчалла та Сент-Клер у документальному фільмі вона запитує: "А інші матері підписали подібну угоду?"

Отримавши ствердну відповідь, вона каже: "Вони не виглядають щасливими". Бірчалл відповідає: "Ілон — дуже добра і щедра людина, але коли мати його дітей і жінка, якій він довіряв, вирішує піти юридичним шляхом, це завжди призводить до найгірших наслідків для жінок".

Ешлі Сент-Клер народила сина від Маска Фото: Соцмережi

У підсумку Сент-Клер відмовилася підписувати угоду і отримує 20 000 доларів аліментів на місяць.

Про Маска вона каже, що він "розумний і успішний, але, безперечно, дивний".

Вона згадує: "Одного разу ми були разом, і він заснув під подкаст про Кублай-хана". Згідно з легендою, цей монгольський імператор XIII століття, онук Чингісхана, мав 47 синів.

Сем Харріс, колишній друг Маска, каже: "Ми живемо у світі, де психопатологія та нейропсихологічна дисрегуляція однієї людини призводять до величезних наслідків у нашій політиці, економіці та геополітиці. Це просто божевілля, що у нас є одна людина, яка настільки недисциплінована, не обрана на жодну посаду, і при цьому має таку владу".

Сам президент США рекламував автомобіль від Маска

Алекс Гібні — автор документального фільму — погоджується з цим: "Люди вважають, що, оскільки він дуже багатий, то він не божевільний. Але найжахливіше може бути в тому, що він божевільний, але при цьому дуже багатий і впливовий. Саме на це й подає тривожний сигнал фільм".

Раніше каліфорнійський суд присяжних відхилив гучний позов мільярдера Ілона Маска проти OpenAI та її керівника Сема Альтмана, визнавши, що підприємець занадто пізно звернувся до суду зі своїми претензіями. Маск стверджував, що OpenAI відійшла від своєї початкової некомерційної місії.

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