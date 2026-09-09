Самый опасный человек в мире: в новом фильме об Илоне Маске рассказали шокирующие подробности

Бывшие партнеры, друзья и возлюбленные миллиардера нарушили молчание и рассказали, что владелец SpaceX и Tesla одержим идеей мирового господства и очень странно относится к женщинам.

Илон Маск — самый богатый человек в мире и, возможно, самый могущественный. Маск вырос в семье модели и инженера-электромеханика в Претории, Южная Африка, поступил в Пенсильванский университет, а затем в Стэнфорд, где он начал свою легендарную карьеру в сфере технологий. И теперь о нем сняли документальный фильм, который показали на Венецианском кинофестивале, пишет Daily Mail.

Трейлер документального фильма "Маск"

Известно, что у Илона Маска очень много детей, 13, как недавно подсчитывали таблоиды. И бывшие партнерши миллиардера говорят, что он не собирается на этом останавливаться.

Первая жена Маска, Джастин Уилсон, родившая ему шестерых детей, говорит: "Мне кажется, мы [женщины] для него практически взаимозаменяемы. Я слышала, что он называет нас "производительницами потомства". Первенец Маска и Джастин умер в младенчестве.

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Бывшая девушка миллиардера Эшли Сент-Клер, от которой у него в сентябре 2024 года родился сын Ромул, сказала: "Он говорил мне, что хочет создать легион детей еще до гражданской войны. У него были сообщения в Х от девушек, которым он предлагал завести детей".

Илон Маск — друг Трампа, стремящийся к мировому господству

Идея Армагеддона сильно беспокоит 55-летнего Маска, магната Tesla и SpaceX. Однако, похоже, он не испытывает настоящей тревоги, поскольку, по всей видимости, также считает, что реальность — всего лишь симуляция, а машины просто держат нас, людей, в качестве своих "питомцев".

В фильме "Маск" также говорится о том, что он часто значительно преувеличивал свой успех в бизнесе, чтобы искусственно завысить цену своих акций. Среди предполагаемой неправды — вымысел о том, что его "беспилотные" автомобили могут передвигаться без контроля водителя, что привело к примерно 60 смертям и большому количеству судебных исков в США.

Также появились новые утверждения о том, что он стремится к мировому господству с помощью своих спутников Starlink. В настоящее время на орбите находится около 11 000 таких спутников, контролирующих доступ в интернет по всему миру. Также появились заявления о том, что он, возможно, собирал данные об американских гражданах во время эпохи DOGE и "собирается использовать эти данные для фальсификации предстоящих промежуточных выборов".

Напомним, что DOGE — это короткий период, когда он входил в ближайшее окружение президента Дональда Трампа, возглавляя Министерство эффективности государственного управления, которое обещало сократить федеральный бюджет на 2 триллиона долларов, что в итоге обернулось полным провалом.

Маск и Трамп снова помирились после разлада, но уже не так тесно общаются Фото: Скриншот

DOGE удалось сократить штат сотрудников и объем иностранной помощи, но это не повлияло на национальный дефицит США, и Маск ушел в отставку через четыре месяца, заявив, что правительство "не подлежит исправлению".

В фильме подробно рассматривается этот короткий период сотрудничества Илона Маска и Дональда Трампа. Эшли Сент-Клер, 28-летняя писательница и инфлюенсер, которая познакомилась с Маском на X, рассказывает создателям фильма, что Маск был на удивление уверен в победе Трампа на выборах 2024 года и покинул вечеринку в Мар-а-Лаго задолго до объявления результатов.

Маск на вечеринке Дональда Трампа Фото: Manuel Adorni/X

"Он сказал: "Я знал об этом результате несколько часов назад". Я никогда раньше не видела такой степени уверенности", — говорит она.

В документальном фильме также рассматривается покупка акций Twitter (теперь X) в 2022 году, после чего компания быстро потеряла 80 процентов своей стоимости.

Про Илона Маска говорят, что он умный, но очень странный

Утверждается, что Илону Маску не понравилась идея документального фильма о нем. Сент-Клер заявила, что он предложил ей 40 миллионов долларов, если она откажется от съемок. Самому Маску предоставили возможность прокомментировать ситуацию, но он отказался от участия в фильме. Его последующий ответ, опубликованный на X, был просто "LMFAO", или "Смеюсь до упаду".

О миллиардере рассказали его первая жена, нескольких бывших друзей и бывшего коллегу из NASA. И по их мнению, Илон Маск, возможно, самый опасный человек в мире.

Так, Джастин Уилсон говорит, что когда они танцевали на своей свадьбе, то Илон сказал ей: "Я — альфа-самец в этих отношениях". Он постоянно напоминал мне, что мне чего-то не хватает. Он сказал мне: "Если бы ты была моей сотрудницей, я бы тебя уволил".

Она также рассказала, что когда их первенец умирал, то она держала его на руках, а не ее муж, как он всегда рассказывал. Впоследствии она родила близнецов с помощью ЭКО, а затем и тройняшек. Однако счастливая семья, о которой она мечтала, так и не появилась.

"Со стороны Илона ощущалась отстраненность и, честно говоря, презрение. Это была война, мир, война, мир. О термине "газлайтинг" я узнала в своих отношениях с Илоном", - призналась женщина.

В течение месяца после их расставания в 2008 году он познакомился с малоизвестной британской актрисой Талулой Райли – тогда ей было 25, а ему 41 – на которой он женился в 2010 году, развелся, снова женился, а затем снова развелся. Детей у них не было.

Затем у него завязались отношения с 30-летней канадской певицей Grimes (настоящее имя Клэр Буше). Они вместе вышли в свет на Met Gala в Нью-Йорке в мае 2018 года. Сын X родился в 2020 году. В то время Граймс назвала своего возлюбленного "чертовски интересным человеком". Но в итоге после рождения еще двух детей от суррогатной матери пара рассталась. Причем, когда Граймс ждала очередного ребенка, от Маска уже была беременна его сотрудница Шивон Зилис, которая в итоге родила близнецов, а потом еще одного ребенка.

Илон Маск, Граймс и их сын Х Фото: Elon Musk/Twitter

Один из его бывших друзей говорит, что сочетание пандемии COVID-19 и "зависимости" Маска от популярности на X изменило его как личность.

В фильме писатель и нейробиолог Сэм Харрис говорит: "Он начал вести себя так, как мне было непонятно". Технологический журналист Кара Суишер говорит: "Он думает, что он просто высшее существо".

В декабре 2020 года Маск переехал в Техас и открыл огромный завод Tesla в Остине. Около 50 миллионов долларов было направлено на телевизионную рекламу праворадикальной антипрогрессивной группы под названием "Граждане за здравый смысл".

Маск говорил о "вирусе пробужденного сознания" и обвинил его в решении своего сына Ксавье от первого брака совершить трансгендерный переход и в 18 лет жить как женщина по имени Дженна. В итоге он лишил Дженну медицинской страховки.

Новая пассия Маска, Шивон Зилис не появилась в фильме, но Эшли Сент-Клер рассказала, что Граймс и Маск судились за их первенца Х.

"Я видела, как Илон общался с Клэр [Граймс], и это вызывало беспокойство. Клэр писала ему сообщения с просьбами о помощи в ситуации с маленьким Икс, а он просто отвечал: "Я тебя блокирую". Он забрал у нее этого проклятого ребенка", — рассказала она.

Впрочем ее собственные отношения тоже закончились, как только она родила сына Ромула.

Джаред Бирчалл, помощник и правая рука Маска, был отправлен, чтобы заключить сделку со Сент-Клэр в форме "соглашения об алиментах на ребенка", которое включало пункты, запрещающие ей говорить о нем. Сумма составляла 15 миллионов долларов единовременно плюс 100 000 долларов в месяц. В аудиозаписи разговора Бирчалла и Сент-Клэр в документальном фильме она спрашивает: "А другие матери подписали подобное соглашение?"

Получив утвердительный ответ, она говорит: "Они не кажутся счастливыми". Бирчалл отвечает: "Илон очень добрый и щедрый человек, но когда мать его детей и женщина, которой он доверял, решает пойти по юридическому пути, это всегда приводит к худшим последствиям для женщин".

Эшли Сент-Клер родила от Маска сына Фото: Соцсети

В итоге Сент-Клэр отказалась подписывать соглашение и получает 20 000 долларов алиментов в месяц.

Про Маска она говорит, что он "умный и успешный, но определенно странный".

Она вспоминает: "Однажды мы были вместе, и он засыпал под подкаст о Кублай-хане". Согласно легенде, у этого монгольского императора XIII века, внука Чингисхана, было 47 сыновей.

Сэм Харрис, бывший друг Маска, говорит: "Мы живем в мире, где психопатология и нейропсихологическая дисрегуляция одного человека приводят к огромным последствиям в нашей политике, экономике и геополитике. Это просто безумие, что у нас есть один человек, который настолько недисциплинирован, не избран ни на какую должность, и при этом обладает такой властью".

Сам президент США рекламировал авто от Маска

Алекс Гибни — создатель документального фильма — согласен с этим: "Люди считают, что раз он очень богат, то он не сумасшедший. Но самое ужасное может быть в том, что он сумасшедший, но при этом очень богат и влиятелен. Именно на это и тревожный сигнал подает фильм".

Ранее Калифорнийский суд присяжных отклонил резонансный иск миллиардера Илона Маска против OpenAI и ее руководителя Сэма Альтмана, признав, что предприниматель слишком поздно обратился в суд со своими претензиями. Маск утверждал, что OpenAI отошла от первоначальной некоммерческой миссии.

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