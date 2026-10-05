Відома акторка "за копійки" купила квартиру в центрі Києва (фото)

Українська акторка та зірка мюзиклу "За двома зайцями" Людмила Смородіна здивувала, як "за копійки" купила квартиру прямо в центрі Києва.

Народна артистка свого часу жила з колишнім чоловіком на вулиці Золотоворітська, але після розлучення вони продали нерухомість, а гроші поділили навпіл.

Як Смородіна купила квартиру в Києві

Чоловікові одразу придбали нову квартиру (також у Києві, на Політеху). А Людмила довше розглядала варіанти. Коли знайшовся потрібний, акторка навіть не вірила, що може бути так дешево і навіть на перегляд житла йшла з негативним настроєм.

"Жіночка, яка шукає мені квартиру, прибігає на репетицію в театрі. Вона каже, що знайшли такий варіант поруч! Каже мені вулицю, а я їй, що такого не може бути. Вона мені говорить ціну, а я кажу, що такого не може бути", — пригадала Смородіна в інтерв’ю Аліні Доротюк.

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Зірка екрану думала, що там жахливі умови за таку ціну. Але коли сама побачила квартиру біля Офісу президента, то одразу ж зрозуміла, що хоче там жити і це саме та квартира.

Людмила Смородіна Фото: Instagram

"Підходимо до цього будинку, заходимо, а я ще й вередую. Ми піднімаємося на третій поверх, відкриває жінка двері, а я глянула в коридор, а там точно, як у мене на Золотоворітській. Я зрозуміла, що я тут буду жити. Цього ж вечора я віддала завдаток. Вона з’їхала, а я там поселилась", — зазначила знаменитість.

Цікаво, що квартира обійшлася артистці в 43 тисячі доларів, хоча на той момент таке житло продавалось від 65 тисяч.

Людмила Смородіна Фото: Instagram

"Брокерка мені пояснила, що квартира продавалась дуже багато разів. Не хотіла жінка продавати, вона там так любила жити. Разів три вони ставили цю квартиру на продаж, оце був четвертий раз. Син сказав їй, що вона має виїхати, а вона вже погано почувалась. Тому поставили так, щоб вона вже просто пішла. Але це доля!" — впевнена Людмила.

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