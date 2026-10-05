Известная актриса "за копейки" купила квартиру в центре Киева (фото)

Украинская актриса и звезда мюзикла "За двумя зайцами" Людмила Смородина удивила тем, как "за копейки" купила квартиру прямо в центре Киева.

В свое время народная артистка жила с бывшим мужем на улице Золотоворотской, но после развода они продали недвижимость, а деньги поделили пополам.

Как Смородина купила квартиру в Киеве

Мужчине сразу купили новую квартиру (также в Киеве, на Политехе). А Людмила дольше рассматривала варианты. Когда нашёлся подходящий, актриса даже не верила, что может быть так дешево, и даже на просмотр жилья шла с негативным настроем.

"Женщина, которая ищет для меня квартиру, забегает на репетицию в театр. Она говорит, что нашли такой вариант неподалеку! Называет мне улицу, а я ей говорю, что такого не может быть. Она называет мне цену, а я говорю, что такого не может быть", — вспомнила Смородина в интервью Алине Доротюк.

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Звезда экрана думала, что за такую цену там будут ужасные условия. Но когда она сама увидела квартиру рядом с Офисом президента, то сразу же поняла, что хочет жить именно там и что это именно та квартира.

Людмила Смородина Фото: Instagram

"Подходим к этому дому, заходим, а я ещё и капризничаю. Мы поднимаемся на третий этаж, женщина открывает дверь, а я посмотрела в коридор — и там всё точно так же, как у меня на Золотоворотской. Я поняла, что буду жить здесь. В тот же вечер я заплатила залог. Она съехала, а я там поселилась", — отметила знаменитость.

Интересно, что квартира обошлась артистке в 43 тысячи долларов, хотя на тот момент подобное жилье продавалось по цене от 65 тысяч.

Людмила Смородина Фото: Instagram

"Брокер объяснила мне, что квартира продавалась очень много раз. Женщина не хотела продавать, ей так нравилось там жить. Три раза они выставляли эту квартиру на продажу, это был четвертый раз. Сын сказал ей, что ей нужно уехать, а она уже плохо себя чувствовала. Поэтому все устроили так, чтобы она просто ушла. Но это судьба!" — уверена Людмила.

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