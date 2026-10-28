Сотні пасажирів без попередження вигнали з круїзного лайнера: що відомо

Пасажири розкішного круїзного лайнера опинилися в скрутному становищі в Камбоджі після того, як компанія призупинила свою діяльність через "надзвичайне зростання" вартості пального.

Компанія Villa Vie Residences співпрацює з мешканцями судна, щоб організувати їхнє сходження на берег і знайти тимчасове житло. Компанія бере на себе витрати на проживання та місцевий транспорт, проте не надає коштів, необхідних пасажирам для того, щоб покинути Камбоджу. Для покриття витрат на пальне компанія пропонує запровадити додатковий щомісячний збір (на додаток до вже наявних доплат) і наразі шукає фінансування, щоб "якнайшвидше" вивести судно з цього регіону. Про це пише Bloomberg.

Пасажирів круїзу покинули

Пасажири розкішного житлового лайнера, що здійснював навколосвітню подорож, несподівано опинилися в Камбоджі після того, як круїзна компанія призупинила роботу, пояснивши це "надзвичайним зростанням" цін на пальне.

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Компанія Villa Vie Residences повідомила, що "працює з мешканцями судна, координуючи їхнє сходження на берег і підшукуючи варіанти тимчасового проживання".

За словами засновника Мікаеля Петтерсона, компанія оплачує проживання та місцевий транспорт, проте не надає коштів, щоб пасажири могли виїхати з Камбоджі, де наразі пришвартоване судно Odyssey, розраховане на 650 пасажирів. Він зазначив, що на момент, коли компанія була змушена попросити людей зійти на берег, на борту перебувало близько 200 мешканців.

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У Villa Vie заявили, що витрати компанії на пальне зросли більш ніж на 300% від початку конфлікту за участю США, Ізраїлю та Ірану. Якщо раніше витрати на пальне в розрахунку на одну каюту становили в середньому близько 1800 доларів на місяць, то тепер ця сума сягає 8000 доларів.

Ціни на круїз

Судно Odyssey, яке перебуває в морі з жовтня 2024 року, відрізняється від звичайних круїзних лайнерів. Згідно з інформацією на вебсайті компанії, воно вирушило з Белфаста (Північна Ірландія) у "безперервну" навколосвітню подорож, а пасажири судна або орендують каюти, або володіють ними, або ж користуються схемою оренди з правом викупу.

Вартість каюти для постійного проживання варіюється від трохи менш ніж 130 000 доларів до 440 000 доларів за люкс, а щомісячні платежі становлять від 2000 до 10 000 доларів.

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Пасажири негативно сприйняли прохання доплатити, щоб покрити витрати на пальне, необхідне для виходу з Камбоджі. За словами Петтерсона, компанія тепер пропонує запровадити додатковий щомісячний збір у розмірі 500 доларів (на додаток до вже наявних доплат) — доки ціни залишатимуться високими. Він додав, що щомісячні операційні витрати зросли приблизно на 50% — до 3 мільйонів доларів.

Петтерсон також зазначив, що компанія Villa Vie шукає фінансування, аби "досить швидко" покинути цей регіон.

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