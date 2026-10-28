Сотни пассажиров без предупреждения высадили с круизного лайнера: что известно

Пассажиры роскошного круизного лайнера оказались в затруднительном положении в Камбодже после того, как компания приостановила свою деятельность из-за "резкого роста" стоимости топлива.

Компания Villa Vie Residences сотрудничает с жителями судна, чтобы организовать их высадку на берег и найти временное жилье. Компания берет на себя расходы на проживание и местный транспорт, однако не предоставляет средств, необходимых пассажирам для выезда из Камбоджи. Для покрытия расходов на топливо компания предлагает ввести дополнительный ежемесячный сбор (в дополнение к уже существующим доплатам) и в настоящее время ищет финансирование, чтобы "как можно быстрее" вывести судно из этого региона. Об этом пишет Bloomberg.

Пассажиры круиза покинули судно

Пассажиры роскошного жилого лайнера, совершавшего кругосветное путешествие, неожиданно оказались в Камбодже после того, как круизная компания приостановила работу, объяснив это "резким ростом" цен на топливо.

Видео дня

Компания Villa Vie Residences сообщила, что "работает с пассажирами судна, координируя их высадку на берег и подбирая варианты временного проживания".

По словам основателя Микаэля Петтерсона, компания оплачивает проживание и местный транспорт, однако не выделяет средств, чтобы пассажиры могли выехать из Камбоджи, где в настоящее время пришвартовано судно "Odyssey", рассчитанное на 650 пассажиров. Он отметил, что на момент, когда компания была вынуждена попросить людей сойти на берег, на борту находилось около 200 человек.

Фотография приведена в качестве иллюстрации Фото: Instagram

В Villa Vie заявили, что расходы компании на топливо выросли более чем на 300 % с начала конфликта с участием США, Израиля и Ирана. Если раньше расходы на топливо в расчете на одну каюту составляли в среднем около 1800 долларов в месяц, то теперь эта сумма достигает 8000 долларов.

Цены на круиз

Судно "Odyssey", находящееся в море с октября 2024 года, отличается от обычных круизных лайнеров. Согласно информации на сайте компании, оно отправилось из Белфаста (Северная Ирландия) в "бесконечное" кругосветное путешествие, а пассажиры судна либо арендуют каюты, либо владеют ими, либо пользуются схемой аренды с правом выкупа.

Стоимость каюты для постоянного проживания варьируется от чуть менее 130 000 долларов до 440 000 долларов за люкс, а ежемесячные платежи составляют от 2000 до 10 000 долларов.

Фотография приведена в качестве иллюстрации Фото: Pixels

Пассажиры негативно отреагировали на просьбу внести доплату для покрытия расходов на топливо, необходимое для вылета из Камбоджи. По словам Петтерсона, компания теперь предлагает ввести дополнительный ежемесячный сбор в размере 500 долларов (в дополнение к уже существующим доплатам) — до тех пор, пока цены остаются высокими. Он добавил, что ежемесячные операционные расходы выросли примерно на 50% — до 3 миллионов долларов.

Петтерсон также отметил, что компания Villa Vie ищет финансирование, чтобы "достаточно быстро" покинуть этот регион.

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Агентство по трудоустройству TM Marine Life предложило всем желающим работу на круизном лайнере. Обещают контракт на 6 месяцев, зарплату от $1500 в месяц, а также бесплатное проживание и питание.

Блогерша Катерина Репьяхова отправилась в грандиозное морское путешествие на одном из крупнейших круизных лайнеров мира вместе с пятилетним сыном Михасиком.

Яхту Цукерберга стоимостью 300 миллионов долларов обвинили в том, что она не откликнулась на сигнал о помощи от судна, севшего на мель.