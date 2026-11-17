Український хореограф, зірка проєктів "Танці з зірками" та "Танцюють усі", а зараз і військовослужбовець ЗСУ Віталій Загоруйко висловився про Влада Яму, який виїхав до США під час війни.

За словами Віталія, він засуджує позицію колишнього колеги, який живе в Маямі, а про війну майже не висловлюється.

Загоруйко розкритикував Влада Яму

"Я не люблю погано говорити, але є моменти… Танцівник він гарний… Людина, яка отримала за рахунок цього великий дивіденд, щоб цей дивіденд потім на користь спрацював для нашої країни — своєю аудиторією, підтримкою, позицією, словом. Він це, на жаль, не використав", – сказав військовослужбовець в інтерв'ю Аліні Доротюк.

Загоруйко наголосив, що мав можливість виїхати з України, але вирішив залишився вдома.

Віталій Загоруйко Фото: Instagram

"Мабуть, десь мені там сидить чи то заздрість, чи то несправедливість від того… Я б не менш заслуговував бути на його місці. Але в мене по-інакшому: я тут, я буду тут. Думок навіть виїжджати до війни не було. Ми обовʼязково цю війну закінчимо", — наголосив Віталій.

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Що Яма робить в США

Відомий танцюрист виїхав з України після початку повномасштабної війни. У Штатах він зупинився в Маямі.

Шоумен продовжує займатися хореографією за океаном. Яма проводить приватні заняття з танців у студіях та вдома у клієнтів, працює в Miami Dance Academy, а також пробує себе у ролі диджея.

Окрім цього, він каже, що проводить благодійні заходи на підтримку ЗСУ.

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Український хореограф та ексчемпіон світу зі спортивних бальних танців Віталій Загоруйко долучився до лав Збройних сил України.

Влад Яма, який покинув країну після початку повномасштабного вторгнення Росії і тепер живе та працює у США, раптом нагадав про свою успішну кар'єру на батьківщині.

Шоумен з-за кордону "підколов" українців, які запитали в нього про повернення додому.