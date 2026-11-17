Зірка "Танців з зірками" пройшовся по Владу Ямі, який втік з України (фото)
Український хореограф, зірка проєктів "Танці з зірками" та "Танцюють усі", а зараз і військовослужбовець ЗСУ Віталій Загоруйко висловився про Влада Яму, який виїхав до США під час війни.
За словами Віталія, він засуджує позицію колишнього колеги, який живе в Маямі, а про війну майже не висловлюється.
Загоруйко розкритикував Влада Яму
"Я не люблю погано говорити, але є моменти… Танцівник він гарний… Людина, яка отримала за рахунок цього великий дивіденд, щоб цей дивіденд потім на користь спрацював для нашої країни — своєю аудиторією, підтримкою, позицією, словом. Він це, на жаль, не використав", – сказав військовослужбовець в інтерв'ю Аліні Доротюк.
Загоруйко наголосив, що мав можливість виїхати з України, але вирішив залишився вдома.
"Мабуть, десь мені там сидить чи то заздрість, чи то несправедливість від того… Я б не менш заслуговував бути на його місці. Але в мене по-інакшому: я тут, я буду тут. Думок навіть виїжджати до війни не було. Ми обовʼязково цю війну закінчимо", — наголосив Віталій.
Що Яма робить в США
Відомий танцюрист виїхав з України після початку повномасштабної війни. У Штатах він зупинився в Маямі.
Шоумен продовжує займатися хореографією за океаном. Яма проводить приватні заняття з танців у студіях та вдома у клієнтів, працює в Miami Dance Academy, а також пробує себе у ролі диджея.
Окрім цього, він каже, що проводить благодійні заходи на підтримку ЗСУ.
Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:
- Український хореограф та ексчемпіон світу зі спортивних бальних танців Віталій Загоруйко долучився до лав Збройних сил України.
- Влад Яма, який покинув країну після початку повномасштабного вторгнення Росії і тепер живе та працює у США, раптом нагадав про свою успішну кар'єру на батьківщині.
Шоумен з-за кордону "підколов" українців, які запитали в нього про повернення додому.