Украинский хореограф, звезда проектов "Танцы со звездами" и "Танцуют все", а сейчас военнослужащий ВСУ Виталий Загоруйко высказался о Владе Яме, который уехал в США во время войны.

По словам Виталия, он осуждает позицию своего бывшего коллеги, который живёт в Майами и почти не высказывается по поводу войны.

Загоруйко раскритиковал Влада Яму

"Я не люблю говорить плохо, но бывают моменты… Как танцор он хорош… Человек, который благодаря этому получил огромную выгоду, чтобы эта выгода затем пошла на пользу нашей стране — своей аудиторией, поддержкой, позицией, словом. Он это, к сожалению, не использовал", — сказал военнослужащий в интервью Алине Доротюк.

Загоруйко подчеркнул, что у него была возможность уехать из Украины, но он решил остаться дома.

Виталий Загоруйко Фото: Instagram

"Наверное, где-то во мне таится то ли зависть, то ли чувство несправедливости из-за этого… Я не меньше заслуживал бы быть на его месте. Но у меня всё по-другому: я здесь, я буду здесь. Мысли даже о том, чтобы уехать, не было. Мы обязательно закончим эту войну", — подчеркнул Виталий.

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Чем занимается Яма в США

Известный танцор уехал из Украины после начала полномасштабной войны. В США он поселился в Майами.

Шоумен продолжает заниматься хореографией за океаном. Яма проводит частные уроки танцев в студиях и на дому у клиентов, работает в Miami Dance Academy, а также пробует себя в роли диджея.

Кроме того, он говорит, что проводит благотворительные мероприятия в поддержку ВСУ.

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Украинский хореограф и экс-чемпион мира по спортивным бальным танцам Виталий Загоруйко вступил в ряды Вооруженных сил Украины.

Влад Яма, который покинул страну после начала полномасштабного вторжения России и теперь живет и работает в США, внезапно напомнил о своей успешной карьере на родине.

Шоумен из-за рубежа "подколол" украинцев, которые спросили его о возвращении домой.