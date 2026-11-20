В Ужгороді НАБУ та САП проводять обшуки у салоні краси ексдружини народного депутата Миколи Тищенка – Алли Барановської. У межах якої справи відбуваються перевірки – поки невідомо.

Обшуки тривають у салоні CLIPSE, який відкрила Алла Барановська – колишня дружина Миколи Тищенка. Про це повідомив журналіст Віталій Глагола.

Обшуки у салоні Барановської – що відомо

За інформацією джерел у правоохоронних органах, обшуки тривають у CLIPSE в ЖК Silver Park на вулиці Анатолія Тегзи, 7. Власницею салону є Алла Барановська. У межах якої справи відбувається перевірка – поки невідомо.

У 2024 році журналісти припускали, що розлучення зіркового подружжя могло бути фіктивним. Після розірвання шлюбу Тищенко й Барановська продовжували жити під одним дахом. Сам нардеп пояснював, що вони разом виховують сина.

Цікаво, що у лютому 2024 року, майже через місяць після розлучення, Барановська подарувала Тищенку 12 634 680 гривень. Саме так нардеп вказав у декларації. Коли журналісти запитали його про ці гроші, Микола відповів, що після розставання вони поділили майно.

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Стосунки Барановської і Тищенка

Про розлучення Алли Барановської та Миколи Тищенка після 7 років подружнього життя стало відомо на початку січня 2024 року. Однак, чутки про розрив з’явилися ще у листопаді 2023 року.

Спочатку в мережі з’явився позов пари до суду про розірвання шлюбу. Однак згодом нардеп зізнався, що дійсно розійшовся з дружиною. Вдаватися в подробиці він не захотів, але уточнив, що однією з причин стало те, що пара давно не живе разом і немає такої можливості.

Він також наголосив, що вони з Аллою зберегли дружні стосунки, оскільки мають спільного сина.

Зазначимо, що для Тищенка це був третій шлюб. Із Аллою Микола має спільного сина Давида, який народився 2017 року. Зокрема, нардеп має ще одного сина Данила від попереднього шлюбу.

Микола Тищенко і Алла Барановська Фото: Instagram

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Алла Барановська після розлучення з Миколою Тищенком засвітилася на відпочинку на гірськолижному курорті.

Народний депутат вперше прокоментував своє розлучення з бізнес-леді.

До речі, нещодавно Тищенко поділився із підписниками у мережі відео, в якому публічно принизив голову Верховної Ради України Руслана Стефанчука. Він дорікнув йому зайвою вагою.