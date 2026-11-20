В Ужгороде НАБУ и САП проводят обыски в салоне красоты экс-жены народного депутата Николая Тищенко – Аллы Барановской. В рамках какого дела проходят проверки – пока неизвестно.

Обыски проводят в салоне CLIPSE, который открыла Алла Барановская – бывшая супруга Николая Тищенко. Об этом сообщил журналист Виталий Глагола.

Обыски в салоне Барановской – что известно

По информации источников в правоохранительных органах, обыски проводят в CLIPSE в ЖК Silver Park по улице Анатолия Тегзы, 7. Владелицей салона является Алла Барановская. В рамках какого дела проходит проверка – пока неизвестно.

В 2024 году журналисты предполагали, что развод звездных супругов мог быть фиктивным. После расторжения брака Тищенко и Барановская продолжали жить под одной крышей. Сам нардеп объяснял, что они вместе воспитывают сына.

Интересно, что в феврале 2024 года, спустя почти месяц после развода, Барановская подарила Тищенко 12 634 680 гривен. Именно так нардеп указал в декларации. Когда журналисты спросили его об этих деньгах, Николай ответил, что после расставания они разделили имущество.

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Отношения Барановской и Тищенко

О разводе Аллы Барановской и Николая Тищенко после 7 лет супружеской жизни стало известно в начале января 2024 года. Однако слухи о разрыве появились еще в ноябре 2023 года.

Сначала в сети появился иск пары в суд о расторжении брака. Однако позже нардеп признался, что действительно разошелся с женой. Вдаваться в подробности он не захотел, но уточнил, что одной из причин стало то, что пара давно не живет вместе и нет такой возможности.

Он также подчеркнул, что они с Аллой сохранили дружеские отношения, поскольку имеют общего сына.

Отметим, что для Тищенко это был третий брак. С Аллой Николай имеет общего сына Давида, родившегося в 2017 году. В частности, у нардепа есть еще один сын Даниил от предыдущего брака.

Николай Тищенко и Алла Барановская Фото: Instagram

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Алла Барановская после развода с Николаем Тищенко засветилась на отдыхе на горнолыжном курорте.

Народный депутат впервые прокомментировал свой развод по бизнес-леди.

Кстати, недавно Тищенко поделился с подписчиками в сети видео, где публично унизил председателя Верховной Рады Украины Руслана Стефанчука. Он упрекнул его в лишнем весе.