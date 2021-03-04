У дзеркалі вакцинації. Чому авторитарний Азербайджан ефективніший демократичної України

Авторитарний і корумпований Азербайджан уже забезпечив вакцинацію 313,582 своїх громадян. Нагадаю, що за авторитетним Global Freedom Index, Азербайджан навіть більш авторитарна країна, ніж Білорусь (поступається на пострадянському просторі лише Туркменістану й Таджикистану).

А згідно з Coruption Perception Index він на кілька пунктів корумпованіший, ніж Україна, посідаючи 30-у сходинку серед найбільш корумпованих країн у світі (ми посідаємо 33-тє місце).

Утім, критична нестача демократії і значна корумпованість не завадили Азербайджану відновити суверенітет над більшістю окупованих земель Карабаху та вакцинувати 300 тисяч громадян. Або 3% населення станом на 3 березня.

Більш демократична й трохи менш корумпована Україна, станом на сьогоднішній ранок, вакцинувала всього 6 тисяч 888 осіб, або 0,00016% населення.

Ці цифри ніяк не виправдовують корупцію або авторитаризм, але кричать про, здавалося б, банальну істину: боротьба з корупцією (як, втім, і демократія) не може бути самоціллю.

Метою держави повинна бути турбота про власних громадян у тих сферах, де люди апріорі не можуть впоратися самостійно. Де гасло "порятунок потопельників — справа рук лише потопельників" принципово неправильне.

Питання оборони, інфраструктури, безпеки, охорони здоров'я та освіти апріорі не може ефективно вирішити "невидима рука ринку".

Зрештою, для ефективної відповіді викликам у цих сферах люди й створюють політії — державні спільноти. І саме за ефективністю відповідей сфері безпеки, медичним, інфрастурктурним та оборонним викликам слід перш за все оцінювати ефективність державності.

А не за кількістю посаджених корупціонерів або кількості прав людини, записаних у Конституції.

Як не прикро це констатувати, іноді авторитарні й корумповані політії краще справляються з глобальними викликами, ніж демократичні й менш корумповані.

Тому, борючись із корупцією і за демократію, слід завжди пам'ятати, що це лише засіб досягнення добробуту та безпеки громадян, а не мета-в-собі, яку варто досягати будь-якою ціною.

Переклад Фокуса.

Першоджерело.

Публікується за згодою автора.