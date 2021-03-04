В зеркале вакцинации. Почему авторитарный Азербайджан эффективнее демократической Украины

Авторитарный и коррумпированный Азербайджан уже обеспечил вакцинацию 313.582 своих граждан. Напомню, что по авторитетному Global Freedom Index, Азербайджан даже более авторитарная страна, чем Беларусь (уступает на постсоветском пространстве лишь Туркменистану и Таджикистану).

А согласно Coruption Perception Index он на несколько пунктов коррумпированнее, чем Украина, занимая 30-ю строчку среди самых коррумпированных стран в мире (мы занимаем 33-е место).

Впрочем, критическая нехватка демократии и значительная коррумпированность не помешали Азербайджану восстановить суверенитет над большинством оккупированных земель Карабаха и вакцинировать 300 тысяч граждан. Или 3% населения по состоянию на 3 марта.

Более демократичная и чуть менее коррумпированная Украина, по состоянию на сегодняшнее утро, вакцинировала всего 6 тысяч 888 человек, или 0,00016% населения.

Эти цифры никак не оправдывают коррупцию или авторитаризм, но кричат ​​о, казалось бы, банальной истине: борьба с коррупцией (как, впрочем, и демократия) не может быть самоцелью.

Целью государства должна быть забота о собственных гражданах в тех сферах, где люди априори не могут справиться самостоятельно. Где лозунг "спасение утопающих — дело рук самих утопающих" принципиально неверен.

Вопросы обороны, инфраструктуры, безопасности, здравоохранения и образования априори не может эффективно решить "невидимая рука рынка".

В конце концов, для эффективного ответа вызовам в этих сферах люди и создают политии — государственные сообщества. И именно по эффективности ответов сфере безопасности, медицинским, инфрастурктурным и оборонным вызовам следует прежде всего оценивать эффективность государственности.

А не по количеству посаженных коррупционеров или количеству прав человека, записанных в Конституции.

Как ни прискорбно это констатировать, иногда авторитарные и коррумпированные политии лучше справляются с глобальными вызовами, чем демократические и менее коррумпированные.

Поэтому, борясь с коррупцией и за демократию, следует всегда помнить, что это лишь средство достижения благосостояния и безопасности граждан, а не цель-в-себе, которую стоит достигать любой-ценой.

Перевод Фокуса.

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Публикуется с согласия автора.