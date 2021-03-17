Не тільки боротьба з корупцією. У чому секрет успіху Сінгапуру, про який не говорять в Україні

Мені дуже подобається фраза екс-міністра оборони США Дональда Рамсфельда: "Є відомі відомі — речі, про які ми знаємо і розуміємо їх. Є також відомі невідомі — речі, про які ми знаємо, але не розбираємося в них. Але ще є невідомі невідомі — це речі, про існування яких ми навіть не знаємо".

А знаєте, чому вона мені подобається? При всій своїй простоті, вона говорить про рамки ваших знань. І як ці рамки впливають на ваші переконання ... і помилки.

Простий приклад. У нас популярна думка, що Сінгапур став успішний тільки тому, що подолав корупцію.

А що ще ви знаєте про Сінгапур?

Ви знаєте, наприклад, що Лі Кван Ю робив ставку на індустріалізацію? Що заради досягнення цієї мети в 1961 році держава створила Раду з економічного розвитку, яка повинна була виділити основні напрямки, на розвиток яких необхідно було зосередитися країні.

Знаєте, що в тому ж 1961 році держава інвестувала гроші, щоб на місці болотистої місцевості в Джуронзі створити промислову зону. І потім у цю зону країна залучала іноземних інвесторів у виділені галузі.

Знаєте, що Сінгапур — це маленька країна з дуже невеликою територією. Тому вони відразу розуміли, що не мають права неефективно використовувати свою територію. Тому вони дуже вибірково ставилися до галузей. Вибирали високопродуктивні галузі та відсікали галузі з низькою продуктивністю.

Знаєте, що в 1968 році був створений державний Банк розвитку Сінгапуру, який повинен був фінансувати проекти, виділені Радою з економічного розвитку в ролі пріоритетних?

Знаєте, що однією з проблем того часу була логістика. Тому для вирішення проблеми державою була створена компанія Neptune Orients Line у 1968 році. Можна сказати, держава хотіла забезпечити доступною логістикою інвесторів Сінгапуру. Держава встановлювала ціни і маршрути для цієї компанії.

Історія цієї компанії — це окрема тема, і я її торкнувся тільки, щоб показати, як сінгапурці вирішували окремі завдання і проблеми.

А в 1974 році була створена державна холдингова компанія, яка повинна контролювати державні компанії у важливих для розвитку Сінгапуру галузях. І управління такими компаніями як NOL.

А ви все спрощуєте до однієї корупції.

І це лише приклад того, як багато речей ви втрачаєте, тільки тому, що навіть не знаєте про їхнє існування.

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Публікується за згодою автора.