Не только борьба с коррупцией. В чем секрет успеха Сингапура, о котором не говорят в Украине
Вопреки распространенным в Украине мифам Сингапур вырвался вперед в мировые лидеры не только благодаря одной лишь борьбе с коррупцией. Не менее важную роль сыграла ставка на ускоренную индустриализацию.
Мне очень нравится фраза экс-министра обороны США Дональда Рамсфелда: "Есть известные известные — вещи, о которых мы знаем и понимаем их. Есть также известные неизвестные — вещи, о которых мы знаем, но не разбираемся в них. Но еще есть неизвестные неизвестные — это вещи, о существовании которых мы даже не знаем".
А знаете, почему она мне нравится? При всей своей простоте, она говорит о рамках ваших знаний. И как эти рамки влияют на ваши убеждения… и заблуждения.
Простой пример. У нас популярно мнение, что Сингапур стал успешен только потому, что преодолел коррупцию.
А что еще вы знаете про Сингапур?
Вы знаете, например, что Ли Кван Ю делал ставку на индустриализацию? Что ради достижения этой цели в 1961 году государство создало Совет по экономическому развитию, который должен был выделить основные направления, на развитии которых необходимо было сосредоточится стране.
Знаете, что в том же 1961 году государство инвестировало деньги, чтобы на месте болотистой местности в Джуронге создать промышленную зону. И потом, в эту зону страна привлекала иностранных инвесторов в выделенные отрасли.
Знаете, что Сингапур — это маленькая страна с очень небольшой территорией. Потому они сразу понимали, что не имеют права неэффективно использовать свою территорию. Поэтому они очень избирательно относились к отраслям. Выбирали высокопроизводительные отрасли и отсекали отрасли с низкой производительностью.
Знаете, что в 1968 году был создан государственный Банк развития Сингапура, который должен был финансировать проекты, выделенные Советом по экономическому развитию в качестве приоритетных?
Знаете, что одной из проблем того времени была логистика. Потому, для решения проблемы государством была создана компания Neptune Orients Line в 1968 году. Можно сказать, государство хотело обеспечить доступной логистикой инвесторов Сингапура. Государство устанавливало цены и маршруты для этой компании.
История этой компании — это отдельная тема, и я ее коснулся только, чтобы показать, как сингапурцы решали отдельные задачи и проблемы.
А в 1974 году была создана государственная холдинговая компания, которая должна контролировать государственные компании в важных для развития Сингапура отраслях. И управление такими компаниями как NOL.
А вы все упрощаете до одной коррупции.
И это лишь пример того, как много вещей вы упускаете, только потому, что даже не знаете об их существовании.
Публикуется с согласия автора.