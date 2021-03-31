Жонглюючи смертями. Навіщо влада "хімічить" із статистикою на тлі рекордної летальності від ковіду

Сьогодні Міністерство охорони здоров'я повідомило про 407 летальних випадків від ковіду в країні. Це абсолютний максимум з початку пандемії.

А тепер подивіться на число пацієнтів в реанімаціях і на ШВЛ. На жаль, така кількість летальних випадків при такому числі пацієнтів на госпіталізацію виглядають закономірним результатом.

Я постійно писав і продовжую писати, що за рівнем госпіталізацій (46 тисяч пацієнтів у лікарнях) Україна лідирує в Європі. Але наші діячі не мають наміру вводити загальний локдаун по країні.

Вчора міністр кабінету міністрів Немчинов у телевізорі розповідав, що загальний карантин уряд не запровадить. Але при цьому, він чомусь промовчав про те, що навіть при повному виконанні критеріїв в двох областях не ввели червоні зони (Рівненська та Черкаська). Таким чином, порушивши навіть постанову Кабміну, в який вони входять (йдеться про Степанова і Немчинова).

Від постійної брехні від чиновників вже просто огидно стає. Головний санлікар Ляшко розповідає, що система витримає рівень нових випадків у 24 тисячі. Так при такому обсязі тестування у нас ніколи не буде 24 тис нових випадків!

Міністр охорони здоров'я Степанов вже заради піару в загальну статистику включає ІФА-тести, чого не робить жодна країна в світі. Їх ніхто не включає до розрахунку.

Більше того, він постійно пише про 30-40 тис антиген-тестів, тільки статистики по ним НЕМА. ЦГЗУ у своїх звітах дає дані по антигенам кількістю 3-4 тис щодня. Де ці 30-40 тис, про які рапортує Степанов, мені невідомо.

Повторюся ще раз. За підсумками березня у нас може бути до 1000 додаткових смертей на день у загальній статистиці. У листопаді минулого року вже було 490 і в грудні 550 кожен день. Але їм наплювати на це.

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Публікується за згодою автора.