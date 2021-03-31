Жонглируя смертями. Зачем власть "химичит" со статистикой на фоне рекордной летальности от ковида

Сегодня Минздрав сообщил про 407 летальных случаев от ковида по стране. Это абсолютный максимум с начала пандемии.

А теперь посмотрите на число пациентов в реанимациях и на ИВЛ. К сожалению, такое количество летальных исходов при таком числе пациентов на госпитализации выглядят закономерным результатом.

Я постоянно писал и продолжаю писать, что по уровню госпитализаций (46 тысяч пациентов в больницах) Украина лидирует в Европе. Но наши деятели не намерены вводить общий локдаун по стране.

Вчера министр кабинета министров Немчинов в телевизоре рассказывал, что всеобщий карантин правительство не введет. Но при этом, он почему-то промолчал о том, что даже при полном выполнении критериев в двух областях не ввели красные зоны ( Ровенская и Черкасская ). Тем самым, нарушив даже постановление Кабмина, в который они входят ( речь про Степанова и Немчинова).

От постоянного вранья от чиновников уже просто противно становится. Главный санврач Ляшко рассказывает, что система выдержит уровень новых случаев в 24 тысячи. Да при таком объеме тестирования у нас никогда не будет 24 тыс новых случаев!

Министр здравоохранения Степанов уже ради пиара в общую статистику включает ИФА-тесты, чего не делает ни одна страна в мире. Их никто не включает в расчет.

Более того, он постоянно пишет про 30-40 тыс антиген-тестов, только статистики по ним НЕТ. ЦГЗУ в своих отчетах дает данные по антигенам в количестве 3-4 тыс ежедневно. Где эти 30-40 тыс, про которые рапортует Степанов, мне неизвестно.

Повторюсь еще раз. По итогам марта у нас может быть до 1000 добавочных смертей в день по общей статистике. В ноябре минувшего года уже было 490 и в декабре 550 каждый день. Но им наплевать на это.

Первоисточник.

Публикуется с согласия автора.