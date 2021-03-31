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Мнения Третья волна коронавируса

Жонглируя смертями. Зачем власть "химичит" со статистикой на фоне рекордной летальности от ковида

Сегодня Минздрав сообщил про 407 летальных случаев от ковида по стране за один день. Это абсолютный максимум с начала пандемии. На этом фоне власть продолжает манипуляции со статистикой тестирования.

Евгений Истребин
Евгений Истребин
системный аналитик
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Фото: ТСН

Сегодня Минздрав сообщил про 407 летальных случаев от ковида по стране. Это абсолютный максимум с начала пандемии. 

А теперь посмотрите на число пациентов в реанимациях и на ИВЛ. К сожалению, такое количество летальных исходов при таком числе пациентов на госпитализации выглядят закономерным результатом.

Я постоянно писал и продолжаю писать, что по уровню госпитализаций (46 тысяч пациентов в больницах) Украина лидирует в Европе. Но наши деятели не намерены вводить общий локдаун по стране. 

Вчера министр кабинета министров Немчинов в телевизоре рассказывал, что всеобщий карантин правительство не введет. Но при этом, он почему-то промолчал о том, что даже при полном выполнении критериев в двух областях не ввели красные зоны ( Ровенская и Черкасская ). Тем самым, нарушив даже постановление Кабмина, в который они входят ( речь про Степанова и Немчинова). 

От постоянного вранья от чиновников уже просто противно становится. Главный санврач Ляшко рассказывает, что система выдержит уровень новых случаев в 24 тысячи. Да при таком объеме тестирования у нас никогда не будет 24 тыс новых случаев! 

Министр здравоохранения Степанов уже ради пиара в общую статистику включает ИФА-тесты, чего не делает ни одна страна в мире. Их никто не включает в расчет. 

Более того, он постоянно пишет про 30-40 тыс антиген-тестов, только статистики по ним НЕТ. ЦГЗУ в своих отчетах дает данные по антигенам в количестве 3-4 тыс ежедневно. Где эти 30-40 тыс, про которые рапортует Степанов, мне неизвестно. 

Повторюсь еще раз. По итогам марта у нас может быть до 1000 добавочных смертей в день по общей статистике. В ноябре минувшего года уже было 490 и в декабре 550 каждый день. Но им наплевать на это.

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Публикуется с согласия автора.