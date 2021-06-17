Байден і Путін: чому рано говорити про реальні результати саміту в Женеві

Підсумки саміту Байдена-Путіна. Мої спостереження і висновки. Коротко.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій Підписатись

Обидва лідери виступали з позицій принципів. Намагалися звучати безкомпромісно, жорстко і твердо.

Джо Байден взяв високу моральну планку, говорив спокійно, вальяжно, нібито повчав або наставляв на шлях істинний, з нотками легкого роздратування на самому початку.

Володимир Путін був на рідкість веселий, жвавий, грайливий і навіть трохи агресивний у своїх відповідях. Його добре підготували, аргументи були непогані. Охоче відповідав на запитання іноземних журналістів, навіть самостійно почав рандомно вибирати, хто поставить питання, а наприкінці навіть розповів казку.

Загалом, атмосфера саміту була позитивною, конструктивною і легкою, без видимих ознак невдоволення сторін.

Підсумки саміту:

1. США й РФ починають консультації про кібербезпеку з метою розмежувати протистояння і визначити чіткі правила гри, вивести цю сферу в керовану площину.

2. США й РФ продовжать діалог із питань стратегічної стабільності. Сюди запаковані три великі та найважливіші на саміті теми — ядерне роззброєння, контроль над озброєннями та клімат.

Можливо, почнеться робота над новими угодами в цій сфері.

3. Розпочнуться переговори з Арктики, розмежування ліній впливу двох країн і можливої демілітаризації арктичного регіону.

4. РФ та США обговорять можливість обміну ув'язненими.

5. Посли двох країн повернуться в посольства, дипломатичний трек стабілізується.

6. Переговори про "червоні лінії" почалися, але результатів поки що немає. РФ намагається вивести за дужки цієї розмови морально-ціннісний компонент, про який говорить Байден, і зробити акцент на прагматизм і реальну політику.

7. України торкалися побіжно. Обидві сторони підтвердили і так відому тезу, що для України найважливіше — виконання Мінських угод.

У перспективі, якщо діалог продовжиться, РФ напевно буде вмовляти Штати чинити тиск на Київ щодо виконання політичної частини Мінська.

8. З інших регіональних питань обговорювали Іран, Афганістан, Сирію, Лівію, Білорусь, але нічого конкретного немає.

Про найбільш значні подробиці переговорів нам просто не повідомили, тож результативність саміту будемо оцінювати пізніше, за підсумками роботи двох країн на робочому рівні.

Першоджерело.