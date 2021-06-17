Байден и Путин: почему рано говорить о реальных результатах саммита в Женеве

Итоги саммита Байдена-Путина. Мои наблюдения и выводы. Кратко.

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Оба лидера выступали с позиций принципов. Пытались звучать бескомпромиссно, жестко и твердо.

Джо Байден взял высокую моральную планку, говорил спокойно, вальяжно, будто бы поучал или наставлял на путь истинный, с нотками легкого раздражения в самом начале.

Владимир Путин был на редкость веселый, живой, игривый и даже несколько агрессивный в своих ответах. Его хорошо подготовили, аргументы были неплохие. Охотно отвечал на вопросы иностранных журналистов, даже сам начал рандомно выбирать, кто задаст вопрос, а в конце даже рассказал сказку.

В общем, атмосфера саммита была позитивной, конструктивной и легкой, без видимых признаков недовольства сторон.

Важно

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Итоги саммита:

1. США и РФ начинают консультации о кибербезопасности с целью разграничить противостояние и определить четкие правила игры, вывести эту сферу в управляемую плоскость.

2. США и РФ продолжат диалог по вопросам стратегической стабильности. Сюда запакованы три большие и самые важные на саммите темы — ядерное разоружение, контроль над вооружениями и климат.

Возможно, начнется работа над новыми соглашениями в этой сфере.

3. Начнутся переговоры по Арктике, разграничению линий влияния двух стран и возможной демилитаризации арктического региона.

4. РФ и США обсудят возможность обмена заключенными.

5. Послы двух стран вернутся в посольства, дипломатический трек стабилизируется.

6. Переговоры о "красных линиях" начались, но результатов пока что нет. РФ пытается вывести за скобки этого разговора морально-ценностный компонент, о котором говорит Байден, и сделать упор на прагматизм и реальную политику.

7. Украины касались вскользь. Обе стороны подтвердили и так известный тезис, что по Украине самое важное — выполнение Минских соглашений.

В перспективе, если диалог продолжится, РФ наверняка будет уговаривать Штаты оказывать давление на Киев по выполнению политической части Минска.

8. Из других региональных вопросов обсуждали Иран, Афганистан, Сирию, Ливию, Беларусь, но ничего конкретного нет.

О более значимых подробностях переговоров нам просто не сообщили, так что результативность саммита будем оценивать позже, по итогам работы двух стран на рабочем уровне.

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