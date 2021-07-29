Силова вертикаль Зеленського. Що стоїть за масштабними кадровими ротаціями в армії та розвідці

Президент Зеленський змінив головнокомандувача ЗСУ Руслана Хомчака на Валерія Залужного.

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Пісні про те, що, нібито президент хоче синергії, якої не спостерігалося у Хомчака і міністра оборони Андрія Тарана — це для неповноцінних розумом. Ну яка синергія можлива з міністерством, яке відверто провалює свої прямі завдання: формулювання оборонної стратегії, формування оборонного замовлення тощо. Взагалі-то в суспільстві чекали звільнення не Хомчака, а Тарана, і можливо, воно ще буде.

Перестановки в армії не можна розглядати у відриві від інших кадрових процесів у силовиків.

Зміна Арсена Авакова на Дениса Монастирського означає подрібнення МВС на більш дрібні відомства, зокрема, виділення Національної гвардії і підпорядкування її безпосередньо президенту України — це мрія ще Петра Порошенка, яку здійснив ВОЗ. Нацгвардія зусиллями Авакова стала одним із найбільш боєздатних і добре озброєних військових підрозділів, до того ж вона заточена під дії всередині країни.

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В СБУ теж сталася низка помітних звільнень, які почалися з відставки начальника служби внутрішньої безпеки СБУ Андрія Наумова. Як обмовляють поінформовані люди, Наумов нібито створив всередині СБУ неформальну структуру, яка підгрібала під себе фінансові потоки з митниці, кришованого бізнесу й іншого.

Зрозуміло, що люди, які працюють на себе, не надто схильні миттєво виконувати накази згори. А на СБУ в нас покладений захист конституційного ладу (читай — президента) від зовнішніх і внутрішніх посягань. Тому слідом за Наумовим із СБУ були звільнені ще низка пов'язаних із ним "неблагонадійних" працівників.

Чому все це відбувається?

Тому що офіс президента серйозно турбувався керованістю головних силових відомств країни і намагається терміново вибудувати жорстку вертикаль.

Чому саме зараз?

Не тримайте Володимира Зеленського та його оточення за зовсім ідіотів. Вони прекрасно бачать, що економіка сиплеться, що кредити не світять, що з Китаєм треба починати з виправлення колишніх косяків, а це довго.

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Тому знову доведеться підвищувати ціни на комуналку, але все одно всього на всіх не вистачить. А тут ще й ультимативна вимога Заходу впихнути капітулянтську "Формулу Штайнмаєра" в наше законодавство. На що не готова навіть значна частина "Слуг", не кажучи про інші фракції.

Тож країна може спалахнути, але протестну вулицю влада має намір задавити.

Я вже неодноразово говорив, що або в нас буде цивілізована диктатура, яка запустить нову модель влади, або буде автократія офісу президента. І друге аж ніяк не буде смішним.

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