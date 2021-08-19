Багаті поділяться з бідними. Чого може навчити Україну податкова реформа в Бразилії

Бразилія розпочала другий етап податкової реформи.

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Складність бразильської податкової системи можна порівняти тільки з українською часів до 2010 року, коли в нашій країні діяло 42 обов'язкові податки і збору.

Незважаючи на кризу, величезна країна з понад 200-мільйонним населенням знаходить у собі сили почати процес реформування своєї податкової системи.

У липні 2020 року як перший етап була проведена модернізація непрямого оподаткування, а через рік у ролі 2-го етапу реформи суспільству запропоновано зниження ставок найбільш шкідливих для економічного розвитку податків — корпоративного податку і податку з доходів фізичних осіб (ПДФО).

Останнє включає в себе:

- громадяни з мінімальними доходами побачать підвищення неоподатковуваного порога на 30% — до 2 500 реалів на місяць (це близько 12,7 тисяч гривень). За інформацією уряду, послаблення (ставка 0%) торкнеться 5,6 млн осіб;

- інші платники податків отримають нову більш комфортну лінійку ставок ПДФО (їх чотири — 7,5%, 15%, 22,5% і 27%). Востаннє подібного роду трансформації відбувалися в Бразилії в далекому 1995 році.

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Не менш суттєвими виглядають фіскальні послаблення на рівні компаній.

По-перше, мікропідприємствам і малим компаніям запропоновано звільнення від оподаткування частини прибутку та дивідендів, що не перевищують 20 тис. реалів на місяць (до 101,5 тис. грн.).

По-друге, одна з базових ставок податку на прибуток з 01.01.2022 року буде знижена у два рази — з 15% до 7,5% (хоча спочатку оголошувалося більш стримане зниження до 12,5%, але парламент взяв більш радикальний курс на зниження податку).

Останнє виглядає вельми амбітно на фоні процесу узгодження ОЕСР/G20 мінімальної загальносвітової ставки корпоративного податку на рівні 15%.

Але не все так просто. Уряд Бразилії завважав, що такого роду фіскально-вагомі ініціативи вимагають заходів, що компенсують втрати бюджету.

Такими зокрема стали введення 20% податку на дивіденди (якщо прибуток витікає в офшори, то 30%), зростання податків від приросту вартості активів (діапазон від 15 до 22,5%), скасування низки податкових пільг і відрахувань, протидія схемам уникнення оподаткування.

У будь-якому випадку, маневр Бразилії, спрямований на усунення оподаткування від громадян з низькими доходами і малого бізнесу до більш заможних платників податків, а також заміщення більш шкідливих для зростання економіки податків менш шкідливими виглядає розумним і виваженим рішенням.

Ну, а Україну чекає зростання податкового тиску й агресивний збір податків (законопроект 5600, декларування і непрямі методи контролю витрат населення).

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