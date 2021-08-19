Богатые поделятся с бедными. Чему может научить Украину налоговая реформа в Бразилии

Бразилия начала второй этап налоговой реформы.

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Сложность бразильской налоговой системы можно сравнить только с украинской времен до 2010 года, когда в нашей стране действовало 42 обязательных налога и сбора.

Несмотря на кризис, огромная страна с более чем 200-миллионным населением находит в себе силы начать процесс реформирования своей налоговой системы.

В июле 2020 года, в качестве первого этапа, была проведена модернизация непрямого налогообложения, а спустя год в качестве 2-го этапа реформы обществу предложено снижение ставок наиболее вредных для экономического развития налогов — корпоративного налога и налога с доходов физических лиц (НДФЛ).

Последнее включает в себя:

- граждане с минимальными доходами увидят повышение необлагаемого порога на 30% — до 2 500 реалов в месяц (это около 12,7 тысяч гривен). По информации правительства послабление (ставка 0%) коснется 5,6 млн человек;

- прочие налогоплательщики получат новую более комфортную линейку ставок НДФЛ (их четыре — 7,5%, 15%, 22,5% и 27%). Последний раз подобного рода трансформации происходили в Бразилии в далеком 1995 году.

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Не менее существенными выглядят фискальные послабления на уровне компаний.

Во-первых, микропредприятиям и малым компаниям предложено освобождение от налогообложения части прибыли и дивидендов, не превышающих 20 тыс. реалов в месяц (до 101,5 тыс. грн.).

Во-вторых, одна из базовых ставок налога на прибыль с 01.01.2022 года будет снижена в два раза — с 15% до 7,5% (хотя первоначально объявлялось более сдержанное снижение до 12,5%, но парламент взял более радикальный курс на снижение налога).

Последнее выглядит весьма амбициозно на фоне процесса согласования ОЭСР/G20 минимальной общемировой ставки корпоративного налога на уровне 15%.

Но не все так просто. Правительство Бразилии посчитало, что такого рода фискально-весомые инициативы требуют мер, компенсирующих потери бюджета.

Таковыми в том числе стали введение 20% налога на дивиденды (если прибыль утекает в офшоры, то 30%), рост налогов от прироста стоимости активов (диапазон от 15 до 22,5%), отмена ряда налоговых льгот и вычетов, противодействие схемам избегания налогообложения.

В любом случае, маневр Бразилии, направленный на смещение налогообложения от граждан с низкими доходами и малого бизнеса к более состоятельным налогоплательщикам, а также замещение более вредных для роста экономики налогов менее вредными выглядит разумным и взвешенным решением.

Ну а Украину ждет рост налогового давления и агрессивный сбор налогов (законопроект 5600, декларирование и непрямые методы контроля расходов населения).

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