Коли гнучкість дорівнює слабкості. Чому українці зірвали кампанію вакцинації

Останні ковідні новини коротко: Україна вийшла на друге місце в Європі за темпами зростання кількості виявлених випадків (абсолютно не зрозуміло, як це нам вдалося, адже ми як і раніше тестуємо менше за всіх) і на перше місце за числом госпіталізацій. Криві графіків в деяких областях наближаються до експоненти, уся країна перейшла в "жовту" зону ... але тепер можливі нюанси і диференційований підхід залежно від імунного статусу.

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Одночасно з цим, на 20 вересня вакцинованих однією дозою 6,3 млн осіб (16% від загальної кількості населення), двома дозами — 5,2 млн осіб (13%). Темпи вакцинації сповільнилися і продовжують сповільнюватися, ми всерйоз говоримо про те, що нам доведеться віддати отримані по лінії гуманітарної допомоги вакцини іншим країнам.

Якщо відняти від загального числа українців дітей, яким вакцинація наразі не встановлена, то можна отримати і 20% вакцинованих. Але і це — мізерно мало, насправді немає різниці дванадцять, двадцять або навіть тридцять відсотків — хоча б і пів царства популяції, не кажучи вже про 70%, що нам дуже і дуже далеко.

Для розуміння масштабу: в Ізраїлі, де охоплення вакцинацією одне з найвищих у світі, якщо не найвище, вакциновано повністю 66% і хоча б однією дозою 73%. Зате охоплення вакцинацією старших вікових груп практично 95%.

І з вакцинацією вразливих груп — старша вікова категорія, люди, які мають серцево-судинні та інші хронічні захворювання — у нас печаль. Велика частина вакцинованих — умовна молодь і здорові люди. У цьому немає нічого поганого, що соціально-активна і високомобільна частина населення вакцинується, зменшуючи свої ризики і ймовірність віддалених наслідків ковіду. Але вакцинована молодь не врятує нас від переповнених лікарень і черг на кисневі концентратори.

Сьогодні можна констатувати: і кампанія вакцинації, і її інформаційний супровід провалені.

Під кінець другого року пандемії в нас нарешті змогли так-сяк організувати процес і налагодити логістику, і навіть очікуваного дефіциту вакцин не спостерігається — але з подальшим нарощуванням темпів усе погано, ми вийшли на плато, сповільнилися, і вже намітився спад.

Ми підходимо до точки насичення попиту. Охочі щепитися — зробили щеплення, так, навіть незважаючи на те, що це було не для всіх зручно, не для всіх зрозуміло, як і де, не всі змогли отримати ту вакцину, яку вибрали (остання опція, до слова, доступна далеко не у всіх країнах, як правило, люди отримують доступну вакцину, те, що закупили і поставили уряду, а не те, що самі захотіли).

Далі потрібно працювати з тими, хто не хоче або як мінімум сумнівається. А в нас на це вже часу немає: третя хвиля ковіду, високозаразний штам Дельта не те що на порозі, а вже почав збирати свої жнива.

Інформаційна війна різних виробників вакцин заради отримання конкурентних переваг стала визначальним фактором при ухваленні рішення робити щеплення чи ні — чи це не свідчення слабкості, якщо не відсутність державної інформаційної політики у сфері епідеміологічної безпеки?

Такий "театр подій". На фоні всього наше МОЗ перейнялося колірною диференціацією внутрішніх сертифікатів вакцинації. Жовті — для тих, хто отримав одну дозу, зелені — якщо дві, "друкувати на кольоровому папері не потрібно, це колірні мітки в електронних документах".

Зате нарешті внесена ясність щодо термінів придатності сертифікатів: після однієї дози вакцини сертифікат діє 120 днів, після двох — рік. Негативний результат тесту при цьому "згорає" за 72 години.

Сподіваюся, мається на увазі ПЛР-тест, адже діагностика за допомогою ІФА, аналізів крові на антитіла, не використовується ніде у світі, тільки ми продовжуємо вносити дані про кількість позитивних аналізів ІФА в статистику; а інформативність негативних експрес-тестів близько 50%.

І, нарешті, з'явилася нова опція, її всі чекали та дуже обурювалися, що її в нас немає: у сертифікат може бути внесена інформація про одужання від COVID-19, період дії сертифіката з інформацією такого роду — 180 днів. (Так, не вічно, як хотілося б вакциноскептикам, через 6 місяців — завітайте на щеплення або робіть ПЛР-тести.)

Поки що є багато питань, як саме буде виглядати сертифікат з даними про перенесене захворювання, хто вносить ці дані в систему і яким чином вони мають бути підтверджені.

Хіба в нас є чесна і повна картина за кількістю перехворілих? Ми робили або робимо достатню кількість тестів хоча б усім із симптомами ГРВІ? .. Який відсоток тих, хто переніс ковід, зможе документально підтвердити це?

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Перед тим, як вколотися. Найчастіші запитання про вакцинацію від коронавірусу

Якщо хворіли родинами, а аналіз робив у кращому випадку хтось один або взагалі діагноз ставився на підставі типової клінічної картини з втратою нюху хоча б в одного члена сім'ї або на підставі типової картини на КТ — як їм тепер отримати свої сертифікати? Або знову все впирається в аналіз крові на антитіла, який люди знову будуть змушені робити за свій рахунок? І не факт, що антитіла там будуть — з часом титри падають, з попередньої хвилі якраз минуло близько пів року.

Є й інші питання. Чи справді перехворілим не потрібно вакцинуватися протягом аж 180 днів? Багато зрозуміють це саме так. А ось ВООЗ, навпаки, рекомендує всім перехворілих щепитися якомога швидше і акцентує увагу на даних, що це підвищує їхній уже отриманий захист вдвічі.

На сьогодні немає даних про те, який титр антитіл після хвороби можна вважати достатнім і захисним. Зате є дані, що не всі перехворілі гарантовано отримують стійкий імунітет. Додаємо до цього дані про подвоєну ефективність імунітету при використанні вакцини в ролі бустера після вже перенесеного ковіду (точно так само працює третя доза вакцини).

Узагалі не стоїть питання про те, що вакцинувати перехворілих не потрібно. Стоїть питання, що це не обов'язково робити відразу ж після хвороби, що можна відкласти на 6-8 місяців. Можна відкласти, але не обов'язково: рекомендується відкласти в тих країнах, де не вистачає вакцин усім іншим. Ну, а якщо перехворілі фактично просять почекати з вакцинацією заради того, щоб іншим вистачило вакцин, то якось нелогічно було б обмежувати їх у правах, чи не так?

А що в Україні? Дефіциту вакцин у нас немає — навпаки, ми готуємося утилізувати або передавати іншим невикористані вакцини. А значить, і немає приводу просити перехворілих почекати.

І термін придатності частини вакцин (понад 11 млн (!) доз векторної вакцини компанії АстраЗенека) закінчується, і нам доведеться передати її туди, де з вакцинацією населення вміють справлятися краще.

Кому потрібен цей світлофор, раз уся ця різнобарвна краса суто електронно-віртуальна?

В інших країнах, наприклад, у США, вже пробували звільняти від обмежень вакцинованих ... попри невдоволення епідеміологів та інфекціоністів. Це було чисто політичне рішення, тому що інакше важко було переконати людей вакцинуватися.

Потім з'явилася інформація, що вакциновані теж можуть розносити інфекцію — так, не завжди, так, з меншим вірусним навантаженням, можливо — але можуть.

Зазначу, що це не "зрада", у вакцинології так нерідко буває. Багато вакцин ніяк не впливають на переривання ланцюжків і на поширення інфекцій, вони тільки знижують індивідуальні ризики тяжкого перебігу, ускладнень і смерті. Наприклад, БЦЖ і вакцина від дифтерії.

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Третя доза. Чому вакцинуватися від коронавірусу доведеться кожні півроку

Потім у ряді штатів трапився новий підйом захворюваності і госпіталізацій — і від цієї практики почали відмовлятися, залишаючи послаблення для вакцинованих тільки там, де щеплено більшість населення. А мотивувати стали інакше, від розіграшів лотерей до загрози відстороняти від роботи тих, хто досі не вакцинувався.

Наші діячі чи цього всього не бачать, чи то продовжують не помічати. У нас продовжують гратися в адаптивний карантин, у половинчасті заходи і "гнучкий підхід". У жовтій зоні для роботи буде достатньо 80% хоча б жовтих сертифікатів у працівників, у червоній зоні потрібно буде вже 100% на цей раз зелених сертифікатів.

Що стосується відвідувачів, бізнес сам буде вирішувати, чи обмежувати йому кількість посадкових місць і забезпечувати дотримання дистанції або вимагати у всіх "жовтий" чи "зелений" сертифікат або свіжий ПЛР-тест на вході. Привіт молоді, яка вчасно заметушилась, і власникам організованих колективів. Хто і як буде контролювати, як дотримуються такі рішення — не зрозуміло.

Усе так заплутано, що поки перекажеш, ще більше заплутаєшся — ось для чого потрібні кольорові позначення, щоб коротше було викладати.

Але скільки світлофор не вмикається, практики послаблень для вакцинованих або перехворілих не можуть працювати в країнах, де охоплення вакцинацією настільки низьке. Виходить, що епідеміологічний сенс кампанії вакцинації проти нового коронавірусу в Україні наближається до нуля.

Ми в плані зупинки поширення вірусу нічого не виграли, можна говорити тільки про індивідуальну користь для вакцинованих і досить ілюзорний економічний виграш, якщо навіть така декоративна і слабка в плані досягнень кампанія дозволить владі вдавати вигляд, що нічого не відбувається і що локдауни не потрібні.