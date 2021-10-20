Зима завтра, а холодно вже зараз. Чому світ за крок до енергетичної кризи

Ой, відчуваю, що на нас чекає "весела" зима. І справа не тільки в тому, що є ризики блекауту. Навіть якщо нам пощастить і буде тепла зима, наслідки від високих цін на енергоресурси все одно відгукнуться на економіці. І я зараз говорю не тільки про нашу, а й про світову економіку.

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Тут відразу ж на думку спадає аналогія з енергетичною кризою в 1973 році. Тоді, після війни Судного дня, країни-члени ОПЕК, які контролювали видобуток нафти, на знак протесту оголосили ембарго на постачання нафти в країни Заходу, які підтримали Ізраїль у згаданій війні. Ембарго також супроводжувалося зниженням обсягів видобутку нафти. У результаті чого ціни на нафту виросли в кілька разів.

Слідом за цим поповзли вгору ціни на паливо. Бензин продавали в обмежених кількостях. А на деяких заправках його зовсім не було.

На цьому проблеми не закінчилися. Посипався фондовий ринок. Зростання цін на паливо призвело до зростання собівартості продукції, у результаті чого почали рости ціни, ну і, відповідно, інфляція.

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Оскільки інфляція росла на тлі падіння економіки і зростання безробіття, то вперше було зафіксовано таке економічне явище як "стагфляція". Термін придумав тодішній британський міністр фінансів Ієн Маклеод, об'єднавши терміни "стагнація" та "інфляція".

Оскільки це явище було зовсім нове, то ніхто не знав, як з ним боротися. Зазвичай, для боротьби з інфляцією центральний банк підвищує процентні ставки, а для боротьби з безробіттям — знижує.

А тут як на розтяжці. Американська ФРС пішла шляхом підвищення ставки, що ще більше посилило кризу. Адже разом з цим зросли ставки за кредитами і бізнес став менше кредитуватися. Тільки навіть це не зупинило інфляцію, яка росла до 80-х минулого століття, поки росли ціни на нафту.

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Цей приклад я навів для того, що зараз є всі передумови для стрибка інфляції у світовому масштабі, а можливо, навіть і стагфляції. І це може призвести до жорсткості грошово-кредитної політики і зростання процентних ставок.

Чим це загрожує? Друкарський верстат, який врятував світ під час епідемії, зараз може зупинитися, і тоді нас може накрити повноцінна криза.

І до цієї кризи ми зовсім не готові.

Першоджерело.