Зима завтра, а холодно уже сейчас. К чему приведет мир резкое подорожание энергоресурсов

Ой, чувствую, что нас ждет "веселая" зима. И дело не только в том, что есть риски блэкаута. Даже если нам повезет и будет теплая зима, последствия от высоких цен на энергоресурсы все равно аукнутся экономике. И я сейчас говорю не только про нашу, но и про мировую экономику.

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Здесь сразу же на ум приходит аналогия с энергетическим кризисом в 1973 году. Тогда, после войны Судного дня, страны-члены ОПЭК, которые контролировали добычу нефти, в знак протеста обьявили эмбарго на поставки нефти в страны Запада поддержавшие Израиль в упомянутой войне. Эмбарго также сопровождалось снижением объемов добычи нефти. В результате чего цены на нефть выросли в несколько раз.

Следом за этим поползли вверх цены на топливо. Бензин продавали в ограниченных количествах. А на некоторых заправках его совсем не было.

На этом проблемы не закончились. Посыпался фондовый рынок. Рост цен на топливо привел к росту себестоимости продукции, в результате чего начали расти цены, ну и, соответсвенно, инфляция.

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Так как инфляция росла на фоне падения экономики и растущей безработицы, то впервые было зафиксировано такое экономическое явление как "стагфляция". Термин придумал тогдашний британский министр финансов Иен Маклеод, объединив термины "стагнация" и "инфляция".

Поскольку это явление было совсем новое, то никто не знал как с ним бороться. Обычно, для борьбы с инфляцией, центральный банк повышает процентные ставки, а для борьбы с безработицей — понижает.

А тут как на растяжке. Американская ФРС пошла по пути повышения ставки, что еще больше усугубило кризис. Ведь вместе с этим выросли ставки по кредитам и бизнес стал меньше кредитоваться. Только даже это не остановило инфляцию, которая росла до 80-х прошлого столетия, пока росли цены на нефть.

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Этот пример я показал для того, что сейчас есть все предпосылки для скачка инфляции в мировом масштабе, а возможно, даже и стагфляции. И это может привести к ужесточению денежно-кредитной политики и росту процентных ставок.

Чем это чревато? Печатный станок, который спас мир во время эпидемии, сейчас может остановиться и тогда нас может накрыть полноценный кризис.

И к этому кризису мы совсем не готовы.

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