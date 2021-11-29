Президент Зеленський і "стрілець" Бутусов. Чому не можна змусити себе поважати за допомогою ДБР

Дізнався, що ДБР порушило кримінальне провадження, у якому фігурує Юрій Бутусов. Як мені підказали, не проти нього, а за фактом припущення цивільної особи до стрілянини з тяжкого озброєння. Підставою для цього провадження послужило відео, зняте й опубліковане п'ять років тому.

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Не коментуватиму саме відео, скажу тільки, що порушення розслідування щодо відео п'ятирічної давності через три дні після пресконференції, на якій Юрій мав конфлікт із президентом, це, звичайно ж, жодного разу не помста. Точно. Це не помста. Просто так збіглося, правда?

Хіба може сам президент і Верховний Головнокомандувач мстити журналістові, навіть якщо журналіст був неввічливий? Хіба можна змусити себе шанувати за допомогою ДБР? Не вірю.

Не може людина, наділена вищою владою в країні, поводитися так.

Напевно, це якась помилка. Неправильно тлумачена інформація.

Бо якщо президент таким чином зводить рахунки з журналістом, який йому не до вподоби, то це вже не демократична країна, а щось інше.

Мені, якщо повернутися трохи назад, дуже не до вподоби закриття TV-каналів, навіть тих, які мені не дуже не подобаються. Тому що це зробили з порушенням законів виключно за розпорядженням РНБО.

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Мені, наприклад, (звичайно ж, виключно для прикладу кажу, хіба легально озвучувати такі асоціації?), не подобається, коли видання чи телеканали оголошують іноагентами, але це робить путінський кривавий режим, а не істинно демократично обраний президент, і ми всім серцем поділяємо світове обурення диктаторськими законами.

Розумієте, дорогі та недорогі читачі, принцип "друзям — усе, ворогам — закон", неправильний по суті.

Так ніколи не повинно бути. А якщо так є і ви підтримуєте це, то готуйтеся – прилетить відповідь. Особисто вам, або вашим близьким, або вашим добрим знайомим, але прилетить. Обов'язково.

Бо закон — або для всіх, або його немає.

Тому питання із закритими телеканалами Медведчука, сайтом "Страна.ua", Бутусовим, призначеними розпорядженням зверху олігархами, "контрабандистами" тощо — це питання з тієї ж серії, що з іноагентами, Навальним та іншими вишукуваннями.

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Так працювати не повинно. Навіть якщо вам це подобається сьогодні, то ви просто не усвідомлюєте, чим це може закінчитися завтра для суспільства в цілому.

Мені не до вподоби це горезвісне відео. Я бачив подібне у 2013-14 в Захара Прилєпіна та за участю Михайла Пореченкова, щоправда, стріляли в наш бік. Вважаю, що нам варто відрізнятися від запоребрикових і риторикою, і діями.

Але раптово прозріле після пресконференції ДБР мені не подобається набагато більше. Логіку вловлюєте?

Власне все.

Першоджерело.