Президент Зеленский и "стрелок" Бутусов. Почему нельзя заставить себя уважать с помощью ГБР

Узнал, что ГБР возбудило уголовное производство в котором фигурирует Юрий Бутусов. Как мне подсказали, не против него, а по факту допущения гражданского лица к стрельбе из тяжелого вооружения. Основанием для этого производства послужило видео, снятое и опубликованное пять лет назад.

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Не стану комментировать само видео, скажу только, что возбуждение расследования по видео пятилетней давности через три дня после пресс-конференции, на которой у Юрия был конфликт с президентом, это, конечно же, ни разу не месть. Точно. Это не месть. Просто так совпало, правда?

Разве может сам президент и Верховный Главнокомандующий мстить журналисту, даже если журналист был невежлив? Разве можно заставить себя уважать с помощью ГБР? Не верю.

Не может человек, облеченный высшей властью в стране, вести себя так.

Наверное, это какая-то ошибка. Неправильно истолкованная информация.

Потому что если президент таким образом сводит счеты с журналистом, который ему не по душе, это уже не демократическая страна, а нечто другое.

Мне, если вернуться чуть-чуть назад, очень не по душе закрытие TV-каналов, даже тех, которые мне не чрезвычайно не нравятся. Потому что это сделали с нарушением законов, исключительно по распоряжению СНБО.

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Мне, например, (конечно же, исключительно для примера говорю, разве легально озвучивать такие ассоциации?), не нравится, когда издания или телеканалы обьявляют иноагентами, но это же делает путинский кровавый режим, а не истинно демократически избранный президент, и мы всем сердцем разделяем мировое возмущение диктаторскими законами.

Понимаете, дорогие и недорогие читатели, принцип "друзьям — все, врагам — закон", неправильный по сути.

Так не должно быть никогда. А если так есть и вы поддерживаете это, то готовьтесь — прилетит ответка. Лично вам, или вашим близким, или вашим хорошим знакомым, но прилетит. Обязательно.

Потому что закон — или для всех, или его нет.

Поэтому вопрос с закрытыми телеканалами Медведчука, сайтом Страна.ua, Бутусовым, назначенными распоряжением свыше олигархами, "контрабандистами" и т.п. — это вопрос из той же серии, что с иноагентами, Навальным и прочими изысками.

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Так работать не должнО. Даже если вам это нравится сегодня, то вы просто не отдаете себе отчет, чем это может закончиться завтра для общества в целом.

Мне не по душе это пресловутое видео. Я видел подобное в 2013-14 у Захара Прилепина и с участием Михаила Пореченкова, правда, стреляли в нашу сторону. Полагаю, что нам стоит отличаться от запоребриковых и риторикой, и действиями.

Но внезапно прозревшее после пресс-конференции ГБР мне не нравится куда больше. Логику улавливаете?

Собственно, все.

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