Президент Зеленский и "стрелок" Бутусов. Почему нельзя заставить себя уважать с помощью ГБР
Вопрос с Бутусовым, с закрытыми телеканалами Медведчука, с сайтом Страна.ua, с назначенными распоряжением свыше олигархами, "контрабандистами" и т.п. — из той же серии, что с иноагентами, Навальным и прочими изысками.
Узнал, что ГБР возбудило уголовное производство в котором фигурирует Юрий Бутусов. Как мне подсказали, не против него, а по факту допущения гражданского лица к стрельбе из тяжелого вооружения. Основанием для этого производства послужило видео, снятое и опубликованное пять лет назад.
Не стану комментировать само видео, скажу только, что возбуждение расследования по видео пятилетней давности через три дня после пресс-конференции, на которой у Юрия был конфликт с президентом, это, конечно же, ни разу не месть. Точно. Это не месть. Просто так совпало, правда?
Разве может сам президент и Верховный Главнокомандующий мстить журналисту, даже если журналист был невежлив? Разве можно заставить себя уважать с помощью ГБР? Не верю.
Не может человек, облеченный высшей властью в стране, вести себя так.
Наверное, это какая-то ошибка. Неправильно истолкованная информация.
Потому что если президент таким образом сводит счеты с журналистом, который ему не по душе, это уже не демократическая страна, а нечто другое.
Мне, если вернуться чуть-чуть назад, очень не по душе закрытие TV-каналов, даже тех, которые мне не чрезвычайно не нравятся. Потому что это сделали с нарушением законов, исключительно по распоряжению СНБО.Важно
Мне, например, (конечно же, исключительно для примера говорю, разве легально озвучивать такие ассоциации?), не нравится, когда издания или телеканалы обьявляют иноагентами, но это же делает путинский кровавый режим, а не истинно демократически избранный президент, и мы всем сердцем разделяем мировое возмущение диктаторскими законами.
Понимаете, дорогие и недорогие читатели, принцип "друзьям — все, врагам — закон", неправильный по сути.
Так не должно быть никогда. А если так есть и вы поддерживаете это, то готовьтесь — прилетит ответка. Лично вам, или вашим близким, или вашим хорошим знакомым, но прилетит. Обязательно.
Потому что закон — или для всех, или его нет.
Поэтому вопрос с закрытыми телеканалами Медведчука, сайтом Страна.ua, Бутусовым, назначенными распоряжением свыше олигархами, "контрабандистами" и т.п. — это вопрос из той же серии, что с иноагентами, Навальным и прочими изысками.Важно
Так работать не должнО. Даже если вам это нравится сегодня, то вы просто не отдаете себе отчет, чем это может закончиться завтра для общества в целом.
Мне не по душе это пресловутое видео. Я видел подобное в 2013-14 у Захара Прилепина и с участием Михаила Пореченкова, правда, стреляли в нашу сторону. Полагаю, что нам стоит отличаться от запоребриковых и риторикой, и действиями.
Но внезапно прозревшее после пресс-конференции ГБР мне не нравится куда больше. Логику улавливаете?
Собственно, все.