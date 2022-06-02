Мародерство під час війни? Навіщо НБУ в рази підвищує облікову ставку

Ми . Ми з України З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Підтримати

У зв'язку з новиною про те, що правління Національного банку України вирішило різко підвищити облікову ставку з 10 до 25%, варто зафіксувати кілька важливих моментів.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій. Підписатись

1. Навряд чи такий крок монетарної влади приверне увагу інвесторів-нерезидентів на ринку ОВДП у довгостроковій перспективі. Синхронне зниження міжнародних рейтингів України та СТОПи на інвестування в країну, де йде війна за незалежність (хоча й успішна, але війна) чітко демонструють, що не в прибутковості справа.

2. На ринку ОВДП залишалося багато інвесторів, які позичали кошти державі через ринок ОВДП під скромнішу ставку через те, що їх попит на ОВДП мав певною мірою адміністративну природу: це держбанки, банки, які формували резерви за кредитними операціями, страховики, які підтримували якість і ліквідність власних резервів, НПФ, інвестфонди тощо. Тепер усі ці носії попиту позичатимуть кошти державі значно дорожче, оскільки між обліковою ставкою та ринком ОВДП завжди була помітна кореляція. На жаль, внутрішній ресурс обмежений, можливо, вдасться зібрати за 2-3 тижні додаткових 50-100 млрд грн, але кардинально цю ситуацію не змінить.

3. Через паузу в діловій активності в банківській системі й так накопичилося достатньо ліквідності. Депозити під 5-7% річних у гривнях на 3-12 місяців стали звичайною практикою системи, за таких умов підвищувати ставку — означає провокувати спалах попиту на депозитні сертифікати НБУ, що теж мінус для прибутку НБУ. Тому за пунктами 1, 2 і 3 виникає логічне питання: ми відкрили для фінансових посередників і спекулянтів доступ до збільшення видатків держбюджету, чи є моральне право таке робити під час війни, в умовах, коли результат таких дій не є гарантованим? Відповідь очевидна.

4. Та ще більший мінус для кредитування. Коли вартість банківських ресурсів починається з 25%, кредити мають значно підскочити в ціні. Пільгові програми кредитування не настільки розвинені, щоб забезпечити відсутність шоку від зростання ставок.

В умовах, коли ВВП країни і так впаде на 20-25%, ми ще додаємо удару по внутрішньому кредитному ресурсу і сприяємо ще більшому зниженню ділової активності.

Зрозуміло, що ідея підгодувати банки, які на початок наступного кварталу вимушені будуть почати показувати справжні втрати від війни, сама собою приваблива, але чи варто це робити так відверто та частково за рахунок державного бюджету? Під час війни відповідь на це питання і питання з пункту 3 краще пошукати у правових тенетах визначення терміна "мародерство під час війни".

5. Вражає і той поспіх, з яким ухвалювалося рішення. Уже на 8 червня були призначені переговори Росії та Туреччини з питань розблокування чорноморського басейну для експорту зерна, вже через тиждень-два мав пройти в Сенаті законопроєкт 6390 про конфіскацію активів РФ у США на користь України, та й літо — це пора, коли зазвичай зростання цін на продовольство сезонно пригальмовує. Тож обраний дивний таймінг для підвищення ставки. Таке враження, що економічних важелів у цьому рішенні значно менше, ніж прихованих політичних.

Джерело.

Важливо