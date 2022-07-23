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Обстріл Одеси. Чому Путін не дотримується слова

“Удари по Одеському морському торговому порту якнайкраще демонструють те, що в Україні давно відомо, але все ще залишається під певним питанням на Заході — повна недоговороспроможність Путіна і взагалі Росії”. Думка.

Роман Комиза
Роман Комиза
Співзасновник Center for Economic Integration and Sustainable Development, журналіст
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Порт, Одеса, обстріл, удар, ракетний
Момент російського удару по Одеському морському порту

Недоговороспроможна сторона (доти, поки інші вважатимуть її "стороною") — це не просто проблема для реалізації намірів, щодо яких домовляються. Це руйнівник репутації, становища й у результаті — договороспроможності інших договірних.

Ви ж не підете в ресторан чи ĸлуб, куди регулярно заходить смердючий бомж, зупиняється посеред зали і справляє малу та велику потребу на очах у всіх відвідувачів?

Думаю, навряд чи, навіть якщо господар ресторану — ваш давній друг, який пояснює це тим, що бомж теж чоловік і він з ним домовився, що той нічого поганого робити не буде… вкотре!

Шановні переговорники від Заходу і з інших наших союзників! Продовжуючи намагатися "домовлятися" і вести переговори зі смердючим бомжем, ви нічого не досягнете в результаті, але смердітимете самі.

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