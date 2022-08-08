ЗСУ знову вдарили по Антонівському мосту. Чому Росія не може його захистити

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Безсилі потуги російських окупантів захистити від ударів Антонівський міст і Каховську ГЕС мене розчулюють. Останні два тижні окупанти облаштовували довкола мостів різноманітні засоби захисту від ударів. Наприклад, кутові відбивачі.

Але це як із курниками на вежах танків. Коли росіяни їх почали ставити на свої танки у 2021 році, я одразу наголосив на кількох фактах, чому це безглуздо та чому вони марні.

Аналогічно — із кутовими відбивачами. Зрозуміло, ці відбивачі є ефективним засобом дезорієнтації ракетного озброєння супротивника, в першу чергу, з наведенням радіолокації. Але хіба російським окупантам невідомо, що, наприклад, М31А1/А2 до таких не належать? Це ж не секрет, про це пишеться навіть у відкритих джерелах.

Крім кутових відбивачів, окупанти в районі Каховської ГЕС і Антонівського автомобільного та залізничного мостів створили щільну присутність ППО малої та середньої дальності.

У цьому районі зафіксували не менше 2-х ЗРК "Бук-М2", 2-х ЗРПК "Панцир-С1", одного ЗРК "Тор М2" і не менше 3-х ЗРК "Оса".

І що зрештою?

І це ж не дивно, адже чудово відомо, що шанс ураження російськими ППО реактивних боєприпасів М31А1/А2 — це 1% зі 100, а то й менше. А ось імовірність ураження російського об'єкта ППО боєприпасом М31А1/А2 — це 99,9%.

Загалом ця ніч наочно показала, що титанічні потуги російських окупантів останніх двох тижнів пішли нанівець. І якщо чесно — зовсім не здивований!

Джерело.

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