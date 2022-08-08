ВСУ снова ударили по Антоновскому мосту. Почему Россия не может его защитить

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Бессильные потуги российских оккупантов защитить от ударов Антоновский мост и Каховскую ГЭС меня умиляют. Последние две недели оккупанты обустраивали вокруг мостов разнообразные средства защиты от ударов. Например, уголковые отражатели.

Но это, как с курятниками на башнях танков. Когда россияне их начали ставить на свои танки в 2021 году, я сразу отметил несколько фактов, почему это глупо и почему они бесполезные.

Аналогично — с уголковыми отражателями. Разумеется, данные отражатели являются эффективным средством дезориентации ракетного вооружения противника, в первую очередь с радиолокационными наведением. Но разве российским оккупантам неизвестно, что, например, М31А1/А2 к таковым не относятся? Это же не секрет, об этом пишется даже в открытых источниках.

Помимо уголковых отражателей оккупанты в районе Каховской ГЭС и Антоновского автомобильного и железнодорожного мостов создали плотное присутствие ПВО малой и средней дальности.

В этом районе было зафиксировано не менее 2-х ЗРК "Бук-М2", 2-х ЗРПК "Панцирь-С1", одного ЗРК "Тор М2" и не менее 3-х ЗРК "Оса".

И что в итоге?

И это же не удивительно, ведь прекрасно известно, что шанс поражения российскими ПВО реактивных боеприпасов М31А1/А2 — это 1% из 100, а то и меньше. А вот вероятность поражения российского объекта ПВО боеприпасом М31А1/А2 — это 99,9%.

В общем, эта ночь наглядно показала, что титанические потуги российских оккупантов последних двух недель пошли насмарку. И если честно – совершенно не удивлен!

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