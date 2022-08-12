Готуйтеся до нової війни. Але там не повинно бути волонтерів

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Тому, що волонтери закривають те, з чим не впоралася держава. Сам факт існування волонтерів у якомусь іншому форматі, ніж "відіслав малюнок школяра на фронт" або "привіз смаколики бійцям" — це дзвіночок про те, що держава не впоралася. А коли волонтери привозять на війну "байрактари" та бронеавтомобілі — це вже не дзвіночок, а дзвін. Величезний такий.

Чого я справді хочу — так це повністю забезпеченої армії. Армії, в якої вистачає автомобілів, і волонтерам не потрібно скуповувати всі позашляховики в Європі. Армії, у якої коптери та "крила" — це не дефіцит, а розхідник, необхідний у сучасній війні.

Я хочу армію, повністю забезпечену аптечками, взуттям, формою, снайперськими гвинтівками і навіть — ось тут почнеться срач — коліматорними прицілами для підрозділів, яким вони справді потрібні.

Я хочу, щоб ми як держава були готові до війни щохвилини. І щоб кожен громадянин, який іде служити, розумів, що йому не доведеться шукати берці чи шолом серед волонтерів. Бо і берці, і шолом, і все інше йому видадуть і так.

Я хочу, щоб армія не потребувала волонтерів. Я бачив і знаю, наскільки багато волонтери роблять, і розумію, скільки всього зупиниться і зникне без них. Дуже багато всього. Критично багато.

Так, повністю забезпечити мільйонну армію важко. Ми не найбагатша країна у світі. Але це можливо. І так має бути, бо це правильно. І так буде, коли ми візьмемося за це як слід.

Ну, а поки що — працюємо, з чим є.

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