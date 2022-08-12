Готовьтесь к новой войне. Но там не должно быть волонтеров

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Потому что волонтеры закрывают то, с чем не справилось государство. Сам факт существования волонтеров в каком-то ином формате, чем "отправил рисунок школьника на фронт" или "привез вкусностей бойцам" – это звоночек о том, что государство не справилось. А когда волонтеры привозят на войну "байрактары" и бронеавтомобили – это уже не звоночек, а колокол. Огромный такой.

Что я действительно хочу – так это полностью обеспеченной армии. Армии, у которой хватает автомобилей, и волонтерам не нужно скупать все внедорожники в Европе. Армии, у которой коптеры и крылья – это не дефицит, а расходник, необходимый в современной войне.

Я хочу армию, полностью снабженную аптечками, обувью, формой, снайперскими винтовками и даже — вот тут начнется срач — коллиматорными прицелами для подразделений, которым они действительно нужны.

Я хочу, чтобы мы как государство были готовы к войне ежеминутно. И чтобы каждый гражданин, идущий служить, понимал, что ему не придется искать берцы или шлем среди волонтеров. Ибо и берцы, и шлем и все остальное ему выдадут и так.

Я хочу, чтобы армия не нуждалась в волонтерах. Я видел и знаю, как много волонтеры делают, и понимаю, сколько всего остановится и исчезнет без них. Очень много всего. Критически много.

Да, полностью обеспечить миллионную армию трудно. Мы не самая богатая страна в мире. Но это возможно. И так должно быть, потому что это правильно. И так будет, когда мы возьмемся за это, как следует.

Ну, а пока – работаем, с чем есть.

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