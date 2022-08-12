Готовьтесь к новой войне. Но там не должно быть волонтеров
"Я бы хотел, чтобы на нашей следующей войне не было волонтеров. Вообще. Не потому, что не люблю волонтеров или не ценю их. Без них мы, скорее всего, не вытянули бы войну еще с самого начала, с 2014 года. А то, что делают волонтеры сейчас – это ежедневный героизм и тяжелейший труд. Но я повторяю. Я бы хотел, чтобы на нашей следующей войне – а она будет – волонтеров не было. И вот почему". Мнение.
Мы . Мы из Украины
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Потому что волонтеры закрывают то, с чем не справилось государство. Сам факт существования волонтеров в каком-то ином формате, чем "отправил рисунок школьника на фронт" или "привез вкусностей бойцам" – это звоночек о том, что государство не справилось. А когда волонтеры привозят на войну "байрактары" и бронеавтомобили – это уже не звоночек, а колокол. Огромный такой.
Что я действительно хочу – так это полностью обеспеченной армии. Армии, у которой хватает автомобилей, и волонтерам не нужно скупать все внедорожники в Европе. Армии, у которой коптеры и крылья – это не дефицит, а расходник, необходимый в современной войне.
Я хочу армию, полностью снабженную аптечками, обувью, формой, снайперскими винтовками и даже — вот тут начнется срач — коллиматорными прицелами для подразделений, которым они действительно нужны.
Я хочу, чтобы мы как государство были готовы к войне ежеминутно. И чтобы каждый гражданин, идущий служить, понимал, что ему не придется искать берцы или шлем среди волонтеров. Ибо и берцы, и шлем и все остальное ему выдадут и так.
Я хочу, чтобы армия не нуждалась в волонтерах. Я видел и знаю, как много волонтеры делают, и понимаю, сколько всего остановится и исчезнет без них. Очень много всего. Критически много.
Да, полностью обеспечить миллионную армию трудно. Мы не самая богатая страна в мире. Но это возможно. И так должно быть, потому что это правильно. И так будет, когда мы возьмемся за это, как следует.
Ну, а пока – работаем, с чем есть.Важно