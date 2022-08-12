Вирішальна битва. Як Росія готується до нового наступу

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Знищення ескадрілії в Саках (разом із аеродромом, що важливо) та інші удари трохи розслабили суспільство, але треба розуміти, що ці удари не зможуть принести нам перемогу. Росія готується до наступного валу, і це буде, мабуть, вирішальна битва, тому що отримавши можливість бити по складах і штабах, а також використовуючи "антирадарні" ракети проти засобів ППО, зробило те, що нам було вкрай потрібно — збило темп. Коли ти в експедиційній операції, та ще й повинен іти вперед, твої тили й твоє прикриття повинно працювати як годинник. Але годиннику трохи ху*ово, коли по ньому "Хімарси" б'ють.

Тому РФ пристосовується. По захоплених селах орки ходять у цивільному. Все частіше використовують транспорт без знаків Z. Склади дроблять, маскують. Переміщення вночі. Штаби переміщують у безлюдні райони. Із сіл переходять у посадки та бліндажі. ППО та РЕБ щільні, вони дуже бояться наших пташок.

І вони пристосуються. Не треба тішити себе ілюзіями. І тоді Росія буде готова вдарити всім, що в неї є, тому що розуміє, що логістика в неї сиплеться з кожним переданим HIMARS.

Але все це дає час. На нас чекають дуже серйозні бої. І нам треба бути готовими до них, щоб Миколаїв не став черговим Лисичанськом, а Одеса — Миколаєвом.

Деяким зараз дуже складно під тим самим Донецьком. Але через деякий час стане тяжко всім. Ми виграли трохи часу. Дуже важливо за цей час максимально вкластися в підготовку. І розуміти це вже зараз. Бо потім, коли рвоне, як під Донецьком, часу на це не буде. Сподіваюся, що це розуміють не лише військові, а й цивільні. Зима близько.

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