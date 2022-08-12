Решающая битва. Как Россия готовится к новому наступлению

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Уничтожение эскадрильи в Саках (вместе с аэродромом, что немаловажно), и другие удары немного расслабили общество, но надо понимать, что эти удары не смогут принести нам победу. Россия готовится к следующему валу, и это будет, пожалуй, решающее сражение, потому что, получив возможность бить по складам и штабам, а также использование антирадарных ракет против средств ПВО, сделало то, что нам было крайне нужно — сбило темп. Когда ты в экспедиционной операции, да еще должен идти вперед, твои тылы и твое прикрытие должны работать, как часы. Но часам немного ху*во, когда по ним HIMARS бьют.

Поэтому РФ адаптируется. По захваченным селам россияне ходят в штатском. Все чаще используют транспорт без знаков Z. Составы дробят, маскируют. Перемещаются по ночам. Штабы перемещают в безлюдные районы. Из сел переходят в посадки и блиндажи. ПВО и РЭБ плотные, они очень боятся наших птичек.

И они приспособятся. Не надо тешить себя иллюзиями. И тогда Россия будет готова ударить всем, что у нее есть, потому что понимает, что логистика у нее сыплется с каждым переданным HIMARS.

Но все это дает нам время. Нас ждут очень серьезные бои. И нам нужно быть готовым к ним, чтобы Николаев не стал очередным Лисичанском, а Одесса — Николаевым.

Некоторым сейчас очень сложно под тем же Донецком. Но через некоторое время станет тяжело всем. Мы выиграли немного времени. Очень важно за это время максимально уложиться в подготовку. И понимать это уже сейчас. Потому что потом, когда рванет, как под Донецком, времени на это уже не будет. Надеюсь, что это понимают не только военные, но и гражданские. Зима близко.

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