Мирних переговорів у Львові не буде, буде підготовка "малих компромісів" із Росією

"Дві ключові теми переговорів — проміжний компроміс між Україною і РФ і розширення Стамбульських угод". Думка.

Львівське рандеву Ердогана, Зеленського та Гутерреша: про що воно?

Я думаю, буде 2 ключові теми для переговорів:

Проміжний компроміс між Україною та РФ. Ердоган і генсек ООН однозначно порушуватимуть цю тему. Досягти домовленостей зараз неможливо, але це й не ставиться як мета візиту. Швидше, знову зондуватимуть ґрунт перед осінньо-зимовим періодом, коли, як вважається, настане вікно можливостей для розмови про перемир'я (через загострення соціально-економічної та гуманітарної ситуації). Розширення Стамбульських угод. "Зернові домовленості" хочуть розширити за рахунок включення до них інших категорій товарів, які можуть дозволити Україні експортувати на світові ринки.

Ердогану це треба як дипломатична перемога, посилення свого статусу посередника та замикання на собі дедалі більшої кількості питань, які будуть частиною будь-якого повоєнного мирного врегулювання.

Нам це треба, щоб розблокувати експорт і перезапустити через нього економіку, особливо перед важким осінньо-зимовим періодом.

Росії це може бути цікаво як спосіб "дроблення" однієї великої теми на "малі компроміси" — стратегія, яку вони вже реалізовували після 2014 року, і яка передбачає досягнення компромісів з малих питань в обмін на такі ж малі, ситуативні поступки з боку Заходу, наприклад створення "проломів" у санкційній завісі.

Важливо

Україна між Путіним і Ердоганом. Турецька злопам'ятність проти "російського світу"

Туреччина — головний вигодоотримувач будь-яких мирних угод між РФ та Україною. Анкарі за великим рахунком не принципово, якими будуть умови перемир'я/миру, аби це сталося за прямої участі Анкари із закріпленням за нею статусу ключового регіонального гравця та гаранта безпеки нового післявоєнного розкладу. Тому не треба дивуватися напористості, з якою Ердоган постійно порушує тему переговорів та зустрічі Зеленського-Путіна у Стамбулі.

Наразі жодних умов для ведення повноцінних та серйозних мирних переговорів я не бачу. Однак, як і попередні домовленості щодо зерна, є ймовірність досягнення чергового "малого компромісу", на що сподіваються в Туреччині.

Із ситуацією навколо ЗАЕС я теж не бачу жодних можливих рішень. Територію окупує Росія. Щоб отримати доступ до неї, треба їх вибивати звідти, або тиснути через міжнародних партнерів. Тиск навряд чи спрацює. Тому приїзд Ердогана, на мій погляд, не змінить ситуацію навколо АЕС, якщо, знову ж таки, Росії не запропонують щось у логіці "малих компромісів", виводячи це питання окремим пакетом домовленостей.

…Крім того, тут проглядається і описана в нашому дайджесті тактика РФ, спрямована на досягнення ситуативних малих партнерств у різних сферах, спираючись на незахідні держави та роблячи ставку на підрив режиму санкцій країн Заходу.

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